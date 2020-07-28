Гаич готовится к вылету в Россию

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вчера, 22:50

Форвард «Сан-Лоренсо» становится всё ближе к переходу в ЦСКА .

Сообщается, что завтра футболист пройдёт тестирование на коронавирус для того, чтобы вылететь в Россию. Планируется, что последние детали сделки будут согласованы в Москве.

В контракте Гаича с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.