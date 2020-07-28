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Гаич готовится к вылету в Россию

вчера, 22:50

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич становится всё ближе к переходу в ЦСКА.

Сообщается, что завтра футболист пройдёт тестирование на коронавирус для того, чтобы вылететь в Россию. Планируется, что последние детали сделки будут согласованы в Москве.

В контракте Гаича с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.

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Все комментарии
nieeves
nieeves
сегодня в 00:02
Договорные матчи >> спам
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:57
Зачем ему эта РПЛ?
Лучше перейти в Порту или Бенфику. А ещё лучше Лион, Боруссия Д, Атлетико, Валенсия, Интер, Лацио, Аталанта и т. д.
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:55
Удачи парню!!!
minai
minai
вчера в 23:51
Тулупчик овчинный пусть не забудет, зимой пригодится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Kresi frok (раскрыть)
вчера в 23:50
А он подумал, у быков 12 импортных особей уже есть, а тринадцатым быть нельзя, несчастливое число.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 23:47
    Foxes
    Foxes
    вчера в 23:45
    Памперсы пусть захватит.
    Kresi frok
    Kresi frok
    вчера в 23:24
    Странно, что этот юноша придпочел дырмейский коллектив🤔
    Aчиститель
    Aчиститель
    вчера в 23:14
    30 миллионов от балды что ли взяли?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 23:13
    Так трансфер ещё может сорваться что ли?
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 23:09
    я то думал он как минимум неделю к нам пешком идёт ))а он понимаешь ли только собирается))))
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 23:01
    Душевные отступные! Удачи Гаичу в ЦСКА!
    drug01
    drug01
    вчера в 22:56
    Ждём пора на поле
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 22:51
    Какое великое событие.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:51
    Быстрее в работу!
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