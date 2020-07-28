Гаич готовится к вылету в Россию

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич становится всё ближе к переходу в ЦСКА.
Сообщается, что завтра футболист пройдёт тестирование на коронавирус для того, чтобы вылететь в Россию. Планируется, что последние детали сделки будут согласованы в Москве.
В контракте Гаича с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.
Лучше перейти в Порту или Бенфику. А ещё лучше Лион, Боруссия Д, Атлетико, Валенсия, Интер, Лацио, Аталанта и т. д.
Лучше перейти в Порту или Бенфику. А ещё лучше Лион, Боруссия Д, Атлетико, Валенсия, Интер, Лацио, Аталанта и т. д.