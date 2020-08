Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об уходе нападающего .

Следующий сезон форвард проведет в «Миллуолле» на правах аренды.

Troy Parrott has joined @MillwallFC on loan for the 2020/21 season.



Good luck, @troyparrott9 👊

#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/1t4EwNFqgD