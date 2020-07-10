Экс-нападающий «Челси» перешел в «Ланс»

Нападающий «Амьена» Гаэль Какута стал игроком «Ланса». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Кроваво-золотые» взяли 29-летнего француза в аренду (на один сезон) с правом выкупа.
Какута является воспитанником «Ланса». Игрок заявил, что рад вернуться в свой родной клуб.
Французский форвард стал известным в 2007 году, когда перешёл в «Челси» в возрасте шестнадцати лет. Тогда начали ходить слухи, что лондонский клуб «переманивает» игроков. На синих был наложен трансферный бан (после сделки по переходу Какута), но вскоре санкции были сняты.