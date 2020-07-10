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Экс-нападающий «Челси» перешел в «Ланс»

10 июля 2020, 08:50

Нападающий «Амьена» Гаэль Какута стал игроком «Ланса». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Кроваво-золотые» взяли 29-летнего француза в аренду (на один сезон) с правом выкупа.

Какута является воспитанником «Ланса». Игрок заявил, что рад вернуться в свой родной клуб.

Французский форвард стал известным в 2007 году, когда перешёл в «Челси» в возрасте шестнадцати лет. Тогда начали ходить слухи, что лондонский клуб «переманивает» игроков. На синих был наложен трансферный бан (после сделки по переходу Какута), но вскоре санкции были сняты.

Экс-нападающий «Челси» перешел в «Ланс»

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Все комментарии
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7
10 июля в 10:15
Удачи Гаэлю Какуте!
mihaluch
mihaluch
10 июля в 09:19
Возвратился в родной клуб.
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 09:02
Вполне рядовая новость.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
10 июля в 08:54
Пусть ему повезет.
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