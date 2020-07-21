Смолов вернётся в «Локомотив» 28 июля

Нападающий Федор Смолов вернётся в «Локомотив».
Как стало известно, «Сельта» не будет выкупать контракт российского футболиста. Ожидается, что Смолов вернётся в расположение московского клуба 28 июля.
Нападающий Федор Смолов вернётся в «Локомотив».
Как стало известно, «Сельта» не будет выкупать контракт российского футболиста. Ожидается, что Смолов вернётся в расположение московского клуба 28 июля.
Чтоб 2 гола забить ??
Так Лёха Миранчук здесь за матч столько забивает...с пенальти...
Чтоб 2 гола забить ??
Так Лёха Миранчук здесь за матч столько забивает...с пенальти...