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Смолов вернётся в «Локомотив» 28 июля

21 июля 2020, 16:04

Нападающий Федор Смолов вернётся в «Локомотив».

Как стало известно, «Сельта» не будет выкупать контракт российского футболиста. Ожидается, что Смолов вернётся в расположение московского клуба 28 июля.

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beefs
beefs
21 июля в 21:45
Федя, просись в Монако..
Верг
Верг
21 июля в 19:43
Забивал реалу и барсе, показывал яица в раздевалке испанцам, отлучался из клуба - и оказался не нужен)
BARRRS
BARRRS
21 июля в 19:41
Нашкодил Барсе и свалил. Туда тебе и дорога!
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 18:25
родина встречает героя )))) паровоз плачет)))))))))))
alexgurzan
alexgurzan ответ oFANATo (раскрыть)
21 июля в 18:21
.
oFANATo
oFANATo
21 июля в 18:09
Реал и Барселона вздохнули с облегчением.
МиХаХа
МиХаХа
21 июля в 17:58
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал! (С)
Kosmos58
Kosmos58
21 июля в 17:41
"Не, такая корова нужна самому!.."
порт
порт
21 июля в 17:22
Никто меня не любит, никто со мной не дружит, подумал Федя, собирая саквояж.
Evilhuman
Evilhuman
21 июля в 17:17
Если бы не случайные голы барсукам и Реалу, его приезд в Испанию, как туриста, вообще бы никто не заметил
denmig
denmig
21 июля в 17:16
С тарифами РЖД даже Сельта не справляется
112910415
112910415
21 июля в 17:07
его лекции "Моя жизнь в испанском футболе" будут крайне популярны !
blasgovest
blasgovest
21 июля в 17:01
Отдоxнул на испанском курорте.
pomor 445
pomor 445
21 июля в 16:47
Теперь всех наших так испытывать будут, а после трёх раз даже пробовать перестанут.
holms918
holms918
21 июля в 16:45
Не долго музыка играла...
pomor 445
pomor 445
21 июля в 16:43
Явился, не запылился.
For56tas
For56tas
21 июля в 16:36
Кончилась райская жизнь, очень быстро раскусили.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 16:28
Недолго погостил. Ностальгия по Родине замучила.
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 16:27
Ну как же... Барсе и Реалу забил!Теперь есть что внукам рассказать)))
Паровозов
Паровозов
21 июля в 16:19
Возвращается героем, самой барсе и реалу забил. Трепещите участники лч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 16:16
Чего летал...??
Чтоб 2 гола забить ??
Так Лёха Миранчук здесь за матч столько забивает...с пенальти...
Project Pandora
Project Pandora
21 июля в 16:14
Смолов возвращается, а никому не интересно )
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 16:07
Ничего тут удивительного
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