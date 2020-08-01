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Бэйл хочет остаться в «Реале»

01 августа 2020, 13:47

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не собирается уходить из клуба, пишет Daily Mirror.

О своем решении 31-летний игрок сообщил главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу. Контракт Бэйла с мадридцами истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
BARRRS
BARRRS
02 августа в 20:07
Из года в год стабильно 50 лямов с Реала снимает)))))))))))))))Молодец))))
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
02 августа в 12:32
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 августа в 02:12
    Пусть Зидан выпустит его на последнюю игру в конце его контракта (не важную для Реала), и пусть он получит там такую травма, что никакая команда не захочет его подписать, и чтоб в гольф не смог больше играть.
    Это если он не уйдет этим летом!
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    02 августа в 00:04, ред.
    Каждый сам себе определяет свои цели. Можно было отказаться от некоторого количества денег, уйти победителем, оказаться в другом клубе, доказать, что Реал упустил великолепного игрока. Но кто сказал, что это счастье для конкретного человека? Бейл как-то сам давал интервью, сказав, что его угнетает отношение к футболистам как к роботам. Мол, футболисты тоже люди, у которых бывают разные дни. И кто-то поймет его. Но большинство не получает даже близко тех денег, которые получает Бейл. От этого массам кажется, что получай он столько же, он бы ценил свою возможность получать столько.
    Но Бейл доказывает лишний раз, что не в деньгах счастье. Не только в них. А раз в футболе счастья он уже не может найти, в профессиональном, то ок, заработаю, что обещали.
    Многие о подобных проблемах говорят, на самом деле. Клопп, Гвардиола неоднократно говорили, что нельзя такие жёсткие календари фигачить. Что не могут футболисты гонять по два матча в неделю, пробегая каждый раз по 10-12 км. Ну есть предел разумных требований от человеческих возможностей. Но бизнес есть бизнес. Возможно, Бейл является первопроходцем. И не за горами создание профсоюза футболистов.
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 августа в 21:33
    пусть останется)) но наверное не пригодится)))
    mortid
    mortid
    01 августа в 20:26
    Вот присасываются как к "мешкам" :D Не хочу, не буду и ну и как в Зените, ну не выгоняйте меняяяяя :D
    youtomee
    youtomee ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    01 августа в 18:32
    его не выгонят, это называется "закончился контракт") и он уйдет со своими миллионами на пенсию играть в гольф, никакого позора, и я думаю, он не слишком задумывается куда он там упал в глазах Евгения Макрушина, что вы предлагаете ему сейчас делать, встать и сказать "да я играю плохо и не заслуживаю быть в Реале", разорвать самому контракт и уйти?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
    01 августа в 18:02
    Не согласен,Бейл игрок,который по потенциалу должен приетендовать на ЗМ и роль лидера топ-клуба.Его заслуги,голы в финалах и т.д. никто не оспаривает,но что он делает в Реале последние пару лет???А это ведь самый сок карьеры...
    Мирон Витальевич
    Мирон Витальевич ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    01 августа в 17:56
    Неоднократный победитель ЛЧ, автор красивейших голов в этом же турнире, шикарный гол-забег в финале Кубка короля... десятки миллионов евро на банковском счету - обеспечил себя и своих отпрысков возможно на несколько поколений...
    Да о такой карьере 99,9% футболистов мечтают!
    Мирон Витальевич
    Мирон Витальевич ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
    01 августа в 17:51
    Стрессоустойчивость это ещё не самая верхняя планка, которой он достиг, он уже Гуру по*уизма)))
    рус фан
    рус фан
    01 августа в 17:42
    Гарет продавливает свою линию, если его не ставят в состав, то он и на скамейке посидит, тем более что топ претендентов его взять хоть бесплатно так же не наблюдается.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    01 августа в 17:17, ред.
    А как это вообще связанно между собой ? Недовольны болельщики на что и имеют право , а причем тут клуб ? Он как то на это жаловался ? Или ты просто решил поумнечать ?
    Верг
    Верг
    01 августа в 16:17, ред.
    Пусть остается с зарплатой 100 тысяч евро в месяц, зато сможет с клюшкой для гольфа играть
    Ystavshiy
    Ystavshiy ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    01 августа в 16:13
    Коутиньо ушел в аренду, играет, ищет возможности. Думаю, что основная претензия к Бейлу, что он даже не старается, не рассматривает аренды, не рвется играть, комфортно уселся. Разница ведь большая, когда пытаешься, и не получается, и когда уже не пытаешься..
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    01 августа в 15:07
    Бэйлу надо в Ювентус там сбитым летчикам платят хорошие деньги.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    01 августа в 15:06
    Бэйл хочет остаться - Бэйл останется. Главное качество, которое он довел до совершенства последние пару лет - стрессоустойчивость.
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    01 августа в 14:35
    Корьера)))
    112910415
    112910415
    01 августа в 14:24
    Мечта спортсмена - тихо угаснуть от старости на скамейке мадридского клуба !
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    01 августа в 14:17
    Зарплата держит.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ shlomo (раскрыть)
    01 августа в 14:17
    Пусть посмеивается,корьера то подходит к концу,кому он будет нужен в 2022 году???Да и какая память о нем останется???
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    01 августа в 14:15
    Мешать тут Бейла и Коутинью в одну кучу глупо,Филипп хочет играть и уходит в аренду,Бейл же понимая,что в Реале он не будет играть,все равно сидит там.Лично в моих глазах,Гарэт упал ниже плинтуса,его летом 22 года выгонят с позором.
    shlomo
    shlomo
    01 августа в 14:12
    Ну тут с него, как с гуся вода....деньги капают, он сидит на скамейке в ус не дует....еще и в тихомолочку посмеивается на всем Реалом во главе с президентом клуба и спокойненько досидит до завершения контракта...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 августа в 14:04
    Это не просто пиявка - это пиявище!!!
    drug01
    drug01
    01 августа в 14:02
    Играй пока играется
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    01 августа в 13:59
    Не понимаю претензии к Бейлу. В чём проблема? Реал сам предложил контракт, Бейл его принял и исполняет контракт.

    Так же и с Коутиньо в Барселоне. Футболисты не виноваты, что руководства клубов так сорят деньгами направо и налево.

    Да, эти футболисты не играют так хорошо, сколько получают денег. Но их вины в этом нет. Впредь пусть включают голову, прежде чем платить космические суммы футболистам
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    01 августа в 13:59
    должен до конца отработать контракт !
    cevin cigan
    cevin cigan
    01 августа в 13:54
    Паразит на теле Реала!!!
    renamed user 515326
    renamed user 515326
    01 августа в 13:52
    Да неужели? Сенсационная новость!
    dimagas2
    dimagas2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    01 августа в 13:52
    Это то же самое что лису с курятника))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 августа в 13:49
    Фиг его выгонишь...
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