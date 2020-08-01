Бэйл хочет остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не собирается уходить из клуба, пишет Daily Mirror.
О своем решении 31-летний игрок сообщил главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу. Контракт Бэйла с мадридцами истекает летом 2022 года.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не собирается уходить из клуба, пишет Daily Mirror.
О своем решении 31-летний игрок сообщил главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу. Контракт Бэйла с мадридцами истекает летом 2022 года.
Так же и с Коутиньо в Барселоне. Футболисты не виноваты, что руководства клубов так сорят деньгами направо и налево.
Да, эти футболисты не играют так хорошо, сколько получают денег. Но их вины в этом нет. Впредь пусть включают голову, прежде чем платить космические суммы футболистам
Так же и с Коутиньо в Барселоне. Футболисты не виноваты, что руководства клубов так сорят деньгами направо и налево.
Да, эти футболисты не играют так хорошо, сколько получают денег. Но их вины в этом нет. Впредь пусть включают голову, прежде чем платить космические суммы футболистам