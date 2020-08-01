«Интер» заплатил за трансфер Эриксена 27 млн евро

Благодаря данным из бухгалтерских отчетов, стало ясно, сколько заплатил «Интер» за трансфер полузащитника Кристиана Эриксена.
Изначально была информация, что миланский клуб заплатил «Тоттенхэму» за датчанина 20 млн евро. Однако реальная стоимость, которую выплатил «Интер», составила 27 млн евро.
Напомним, что «Интер» выкупил контракт Эриксена в январе этого года.
PS
Однако Спорт Медиасет только одно не учел - Интер не продает своих лидеров, если они сами этого не хотят. Шкриниар настоящий интериста и ни раз говорил что никуда не хочет уходить , лишь Конте не умеет с ним работать. Лично я считаю включить в эту возможную сделку мистера пас назад нашего хорватского Зидана (Брозович) разменять на Ндомбеле. Очень надеюсь на здравомыслие наших функционеров.
PS
Однако Спорт Медиасет только одно не учел - Интер не продает своих лидеров, если они сами этого не хотят. Шкриниар настоящий интериста и ни раз говорил что никуда не хочет уходить , лишь Конте не умеет с ним работать. Лично я считаю включить в эту возможную сделку мистера пас назад нашего хорватского Зидана (Брозович) разменять на Ндомбеле. Очень надеюсь на здравомыслие наших функционеров.
Нерадзурри продолжат путь, пройденный за последние несколько недель.
Тактический поворот «Интера», начавшийся после возобновления чемпионата, с переходом с 3-5-2 на 3-4-1-2, будет не просто проходной скобкой: согласно Tuttosport Антонио Конте намерен продолжить этот путь и, для этого ему понадобятся новые мускулистые игроки в середине поля . Все, чтобы поддержать то, что станет маяком команды, Кристиан Эриксен : «Предстоящий Интер будет создан специально для Кристиана Эриксена. Так что продолжайте с 3-4-1-2, чтобы поддержать датчанина, вам нужно поставить мышцы в середину поля. Мускулы, которые до сих пор снабжали Барелла и Гальярдини, но в грядущем «Интере» (в котором не будет места для Весино, которому нравится «Эвертон») будет четыре хозяина, все они совершенно взаимозаменяемы ».
РЕВОЛЮЦИЯ - « Третьей компанией является Сандро Тонали, который давно сказал« Интер »« да »и вскоре станет« Нераззурри »с той же формулой, которая летом прошлого года убедил Кальяри продать Бареллу (кредит с обязательством выкупа). В этом смысле Маротта не спешит, потому что он знает, что Тонали не примет никакого другого предложения, кроме Nerazzurri, и надеется найти сводку с Челлино, который хотел бы продать свою драгоценность за те же цифры, потраченные Юве на Кулусевского (35 миллионов плюс 9 бонусов) , Другой "молосский", чтобы защитить Эриксена, может прийти из Тоттенхэма, где "Интер" сделал ставку на Танги Ндомбеле., который в последних трех играх, сыгранных в «Премьере», всегда оказывался на трибунах, что является явным признаком чувства, которое теперь треснуло с Жозе Моуринью ».
Нерадзурри продолжат путь, пройденный за последние несколько недель.
Тактический поворот «Интера», начавшийся после возобновления чемпионата, с переходом с 3-5-2 на 3-4-1-2, будет не просто проходной скобкой: согласно Tuttosport Антонио Конте намерен продолжить этот путь и, для этого ему понадобятся новые мускулистые игроки в середине поля . Все, чтобы поддержать то, что станет маяком команды, Кристиан Эриксен : «Предстоящий Интер будет создан специально для Кристиана Эриксена. Так что продолжайте с 3-4-1-2, чтобы поддержать датчанина, вам нужно поставить мышцы в середину поля. Мускулы, которые до сих пор снабжали Барелла и Гальярдини, но в грядущем «Интере» (в котором не будет места для Весино, которому нравится «Эвертон») будет четыре хозяина, все они совершенно взаимозаменяемы ».
РЕВОЛЮЦИЯ - « Третьей компанией является Сандро Тонали, который давно сказал« Интер »« да »и вскоре станет« Нераззурри »с той же формулой, которая летом прошлого года убедил Кальяри продать Бареллу (кредит с обязательством выкупа). В этом смысле Маротта не спешит, потому что он знает, что Тонали не примет никакого другого предложения, кроме Nerazzurri, и надеется найти сводку с Челлино, который хотел бы продать свою драгоценность за те же цифры, потраченные Юве на Кулусевского (35 миллионов плюс 9 бонусов) , Другой "молосский", чтобы защитить Эриксена, может прийти из Тоттенхэма, где "Интер" сделал ставку на Танги Ндомбеле., который в последних трех играх, сыгранных в «Премьере», всегда оказывался на трибунах, что является явным признаком чувства, которое теперь треснуло с Жозе Моуринью ».