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«Интер» заплатил за трансфер Эриксена 27 млн евро

01 августа 2020, 09:25

Благодаря данным из бухгалтерских отчетов, стало ясно, сколько заплатил «Интер» за трансфер полузащитника Кристиана Эриксена.

Изначально была информация, что миланский клуб заплатил «Тоттенхэму» за датчанина 20 млн евро. Однако реальная стоимость, которую выплатил «Интер», составила 27 млн евро.

Напомним, что «Интер» выкупил контракт Эриксена в январе этого года.

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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy
01 августа в 16:27
Забавно читать комменты ниже, что Интеру не повезло с тренером. Это называется "этап строительства". Перед началом сезона было большое обновление состава, новые игроки раскрылись, чувствуется рука тренера, сыгрываются. И да, на имя тренера идут именитые сильные игроки, как дополнительный плюс. Может нужно просто подождать, когда этот состав сыграется?
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
01 августа в 15:28
Интер готов закрыть сделки по Тонали и Кумбулла на следующей неделе.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
01 августа в 15:25
Sport Mediaset: Наиболее вероятной гипотезой подписания Ндомбеле является обмен на Шкриниара. Переговоры, которые гарантировали бы сильный прирост капитала для обоих клубов. Но для Интера на этом все не заканчивается: для Конте из Лондона может прийти еще один подарок - Эмерсон Пальмери.

PS
Однако Спорт Медиасет только одно не учел - Интер не продает своих лидеров, если они сами этого не хотят. Шкриниар настоящий интериста и ни раз говорил что никуда не хочет уходить , лишь Конте не умеет с ним работать. Лично я считаю включить в эту возможную сделку мистера пас назад нашего хорватского Зидана (Брозович) разменять на Ндомбеле. Очень надеюсь на здравомыслие наших функционеров.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
01 августа в 15:16
Тоттенхэм заинтересован в Перишиче. Бавария остается фаворитом подписания хорвата, но Моуринью является большим поклонником Перишича, которого пытался подписать его в Манчестер Юнайтед.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
01 августа в 14:46
Corriere dello Sport: «Интер» быстро работает по Кумбулла. Маротта решил ускориться за многообещающего албанского защитника и готов удовлетворить требования Вероны. Нерадзурри приняли запросы Вероны. Таким образом, окончательная сумма операции будет составлять не менее 30 млн, окончательная цифра будет установлена техническими партнерами, которые будут включены. Кумбулла не останется еще на сезон в Вероне, а сразу будет частью команды следующего сезона. Более того, между Интером и его агентами в течение некоторого времени была достигнута договоренность, поэтому с этой точки зрения заминки не будет.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
01 августа в 14:33
Эриксен в центре нового Интера: Вперед с 3-4-1-2, это будет революция в полузащите.

Нерадзурри продолжат путь, пройденный за последние несколько недель.

Тактический поворот «Интера», начавшийся после возобновления чемпионата, с переходом с 3-5-2 на 3-4-1-2, будет не просто проходной скобкой: согласно Tuttosport Антонио Конте намерен продолжить этот путь и, для этого ему понадобятся новые мускулистые игроки в середине поля . Все, чтобы поддержать то, что станет маяком команды, Кристиан Эриксен : «Предстоящий Интер будет создан специально для Кристиана Эриксена. Так что продолжайте с 3-4-1-2, чтобы поддержать датчанина, вам нужно поставить мышцы в середину поля. Мускулы, которые до сих пор снабжали Барелла и Гальярдини, но в грядущем «Интере» (в котором не будет места для Весино, которому нравится «Эвертон») будет четыре хозяина, все они совершенно взаимозаменяемы ».

РЕВОЛЮЦИЯ - « Третьей компанией является Сандро Тонали, который давно сказал« Интер »« да »и вскоре станет« Нераззурри »с той же формулой, которая летом прошлого года убедил Кальяри продать Бареллу (кредит с обязательством выкупа). В этом смысле Маротта не спешит, потому что он знает, что Тонали не примет никакого другого предложения, кроме Nerazzurri, и надеется найти сводку с Челлино, который хотел бы продать свою драгоценность за те же цифры, потраченные Юве на Кулусевского (35 миллионов плюс 9 бонусов) , Другой "молосский", чтобы защитить Эриксена, может прийти из Тоттенхэма, где "Интер" сделал ставку на Танги Ндомбеле., который в последних трех играх, сыгранных в «Премьере», всегда оказывался на трибунах, что является явным признаком чувства, которое теперь треснуло с Жозе Моуринью ».
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ RUPRICHT (раскрыть)
01 августа в 14:08
Да , но не повезло с тренером :(
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
01 августа в 14:07
И что? Тоже мне известие.
RUPRICHT
RUPRICHT
01 августа в 13:43
ИНТЕРУ ПОВЕЗЛО ТАКОГО УРВАТЬ ФУТБОЛЕРА！！
матос
матос ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
01 августа в 12:42
Конте реально не знает что с игроками делать , мозгов у него маловато , всегда считал что рук-во совершили ошибку взяв эту бестолочь на работу дык еще насыпав ему оклад в 12 млн евроденег.
juvenale
juvenale
01 августа в 12:03
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    01 августа в 10:37
    Заплатить заплатили, а вот что делать с ним Конте похоже не знает.
    DEIVID
    DEIVID
    01 августа в 09:31
    Всё равно дёшево. Другое дело, что он до сих пор в никакущей форме.
    Legend 6
    Legend 6
    01 августа в 09:28
    Вот это поворот
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