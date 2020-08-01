«Интер» заплатил за трансфер Эриксена 27 млн евро

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01 августа 2020, 09:25

Благодаря данным из бухгалтерских отчетов, стало ясно, сколько заплатил «Интер» за трансфер полузащитника .

Изначально была информация, что миланский клуб заплатил «Тоттенхэму» за датчанина 20 млн евро. Однако реальная стоимость, которую выплатил «Интер», составила 27 млн евро.

Напомним, что «Интер» выкупил контракт Эриксена в январе этого года.