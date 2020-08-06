Регилон: «Я уже говорил, что до конца сезона не буду обсуждать будущее»

Защитник «Реала» Серхио Регилон прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб.

Если бы мой год в «Севилье» получился неудачным, то этого бы не происходило, другие команды мне не звонили бы мне.

Сейчас я в порядке, команда в порядке, и все счастливы. В данный момент я не думаю о других возможностях — извините, если это звучит как клише. Со времен карантина я говорил, что до конца сезона не буду обсуждать свое будущее. Иначе это было бы нечестно по отношению к себе, моим одноклубникам и другим клубам.