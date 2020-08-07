Джеко: «„Севилья“ „съела“ нас на каждом участке поля»

Форвард «Ромы» Эдин Джеко подвёл итоги матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команда уступила «Севилье» (0:2).
Они «съели» нас на каждом участке поля. Они были лучше подготовлены, лучше играли, находились в лучшей форме. Всё.
Мы должны задать себе несколько серьезных вопросов. Я разочарован, потому что мы плохо играли и не смогли показать свой футбол. Это настоящее разочарование.
Вполне заслуженная победа испанского клуба!!!
С нетерпением ждем следующую стадию противостояний.
Вполне заслуженная победа испанского клуба!!!
С нетерпением ждем следующую стадию противостояний.