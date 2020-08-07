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Джеко: «„Севилья“ „съела“ нас на каждом участке поля»

сегодня, 00:41
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Форвард «Ромы» Эдин Джеко подвёл итоги матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команда уступила «Севилье» (0:2).

Они «съели» нас на каждом участке поля. Они были лучше подготовлены, лучше играли, находились в лучшей форме. Всё.

Мы должны задать себе несколько серьезных вопросов. Я разочарован, потому что мы плохо играли и не смогли показать свой футбол. Это настоящее разочарование.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:54
Вопросы нужно задавать не только себе, но и тренеру. С Фонсекой Рома выдала очень неоднозначный сезон.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
Жди Наполи натянут( Месси и компанию)) пропустят побегут вперед еще пропустят это дно Барса))) Проиграть ЛА дно как и команда))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 01:07
Лошки))) думал хоть гол забьете ххххххх ))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:06
Сколько лет уже этот Джеко бегает в одиночку на острие атаки. Да все уже просто изучили манеру его игры и игру Ромы на Джеко. Сегодня была полная безнадега , ни одной хорошей комбинации, очень унылая игра Ромы. Севилья играла размашисто, красиво, каждый знает что делать. Ну и вратарь у Ромы - это просто клоун какой то , столько ошибок за один матч наделал , что впору в любители переводить.
Вполне заслуженная победа испанского клуба!!!
С нетерпением ждем следующую стадию противостояний.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:55
Севилья страшный соперник в ЛЕ для любого клуба.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:55
а вы ждали другого?)))))))))))
Mangur
Mangur
сегодня в 00:54
Севилья играла лучше. Вот и в всё
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