Санчес: «Очень рад остаться в „Интере“. Хочу что-нибудь выиграть»

Нападающий сборной Чили , права на которого принадлежали «Манчестер Юнайтед», подписал контракт с «Интером», за который выступал на правах аренды. По этому случаю форвард записал видеообращение для болельщиков «нерадзурри».

Привет фанатам «Интера». Я очень, очень рад, что остался здесь, с вами.

Думаю, я хотел этого, потому что здесь я нашёл семью, и каждый человек в команде нацелен на борьбу и на то, чтобы что-то выиграть для этого клуба.

Я голоден до побед и хочу что-то завоевать. Вот почему я так рад быть здесь, с вами, с целью что-нибудь выиграть.