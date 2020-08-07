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Фонсека: «„Рома“ сделала всё, что могла. Прямо сейчас „Севилья“ сильнее»

сегодня, 03:14
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Севильи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Я тоже разочарован, но должен сказать, что мы заслужили это поражение. На данный момент «Севилья» – лучшая команда, они играли лучше, и мы должны признать их превосходство.

Мы сделали всё, что могли. Было тяжело противостоять команде, которая играет лучше нас.

Я первым несу ответственность. Но мы должны взглянуть на вещи реально. А реальность такова, что прямо сейчас «Севилья» сильнее нас.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:19
Странно, что он так легко об этом говорит.
Альфи
Альфи
сегодня в 08:40
Рот бы закрыл, ур0д! Даже Пахтакор бы нанес бы пару ударов по воротам, а мы под твоим чутким руководством-ниодного !!!!!!
Arsenal574
Arsenal574
сегодня в 07:55
уволят
For56tas
For56tas
сегодня в 07:08
Севилья выдрала Рому по делу, тренер Ромы слабак.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:42
Если Рома сейчас сделала всё что могла, то это команда, примерно, уровня середняка РПЛ, Спартака, например.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 04:42
ха-ха глупый физрук)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:49
Сыграли конечно ужасненько!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:37
Достойно сказал
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:34
Если проиграли значит не всё сделали.
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