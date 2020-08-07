Фонсека: «„Рома“ сделала всё, что могла. Прямо сейчас „Севилья“ сильнее»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Севильи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Я тоже разочарован, но должен сказать, что мы заслужили это поражение. На данный момент «Севилья» – лучшая команда, они играли лучше, и мы должны признать их превосходство.

Мы сделали всё, что могли. Было тяжело противостоять команде, которая играет лучше нас.

Я первым несу ответственность. Но мы должны взглянуть на вещи реально. А реальность такова, что прямо сейчас «Севилья» сильнее нас.