ГлавнаяНовости

Пеллегрини: «„Севилья“ провела отличный матч, а мы – нет. Я очень зол»

сегодня, 02:23
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от «Севильи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Севилья» провела отличный матч, а мы нет. Так что они заслужили пройти дальше, а мы не заслужили.

Прямо сейчас я очень зол. Возможно, лучше всего будет, если мы подумаем над случившимся, чем причиним ещё больше вреда разговорами. Мы старались развить то, что недавно показывали в чемпионате, но ничего из этого не сработало.

Смена владельца? Это должно было быть новое начало для «Ромы», и нам жаль, что мы не смогли принести новому владельцу победу.

Все новости
Фонсека: «„Рома“ сделала всё, что могла. Прямо сейчас „Севилья“ сильнее»
Сегодня, 03:14 Комментарии3
Санчес: «Очень рад остаться в „Интере“. Хочу что-нибудь выиграть»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Регилон: «„Севилья“ хочет выиграть Лигу Европы»
Сегодня, 01:33 Комментарии6
Джеко: «„Севилья“ „съела“ нас на каждом участке поля»
Сегодня, 00:41 Комментарии7
Манолас: «Не нужно опасаться таланта Месси»
Вчера, 16:47 Комментарии16
Регилон: «Я уже говорил, что до конца сезона не буду обсуждать будущее»
Вчера, 15:05 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 03:01
Сидите дома, не позорьтесь. «Севилья» это вам не потерявший мотивацию «Ювентус».
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:30
Я думал , что вы плохо играете, а вы вообще не умеете!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 02:29
Рома г пинала
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:28
Севилья настроилась а Рома нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100