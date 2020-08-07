Пеллегрини: «„Севилья“ провела отличный матч, а мы – нет. Я очень зол»

Полузащитник «Ромы» прокомментировал поражение от «Севильи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Севилья» провела отличный матч, а мы нет. Так что они заслужили пройти дальше, а мы не заслужили.

Прямо сейчас я очень зол. Возможно, лучше всего будет, если мы подумаем над случившимся, чем причиним ещё больше вреда разговорами. Мы старались развить то, что недавно показывали в чемпионате, но ничего из этого не сработало.

Смена владельца? Это должно было быть новое начало для «Ромы», и нам жаль, что мы не смогли принести новому владельцу победу.