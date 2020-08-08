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Кикнадзе: «У „Локомотива“ будет 2-3 новичка»

сегодня, 14:38

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферных целях московского клуба.

Думаю, 2-3 трансфера будут в это трансферное окно. Когда — не спрашивайте. Но в ближайшем будущем. Надеюсь, на следующей неделе подпишем контракт.
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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:39
Самый важный трансфер должен быть из Локо: "Дядя Вася к тёти Оли в......."
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:05
Надо безработных родственников своих пристроить..?(((
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:19
Думаю, 2-3 трансфера будут в это трансферное окно.
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.....Ну и возможно новый генеральный директор!!!
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 14:47
Уровня Райковича? или легионеры для последующей продажи? Пока он не уйдет, ничего хорошего не будет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:39
УВася жжет
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