Кикнадзе: «У „Локомотива“ будет 2-3 новичка»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферных целях московского клуба.
Думаю, 2-3 трансфера будут в это трансферное окно. Когда — не спрашивайте. Но в ближайшем будущем. Надеюсь, на следующей неделе подпишем контракт.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферных целях московского клуба.
Думаю, 2-3 трансфера будут в это трансферное окно. Когда — не спрашивайте. Но в ближайшем будущем. Надеюсь, на следующей неделе подпишем контракт.
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.....Ну и возможно новый генеральный директор!!!
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.....Ну и возможно новый генеральный директор!!!