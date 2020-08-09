«Ливерпуль» и «Челси» поспорят за защитника «Брайтона»

Защитник «Брайтона» Бен Уайт привлёк внимание английских топ-клубов.
Как сообщается, в переходе 22-летнего игрока заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». Ещё одним претендентом на подписание молодого англичанина является «Лидс», в котором Уайт провёл прошлый сезон на правах аренды.
Отмечается, что «Челси» готов расстаться с Антонио Рюдигером, чтобы профинансировать потенциальный трансфер защитника «чаек».
В минувшем сезоне Чемпионшипа Уайт провёл 46 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.