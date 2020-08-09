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«Ливерпуль» и «Челси» поспорят за защитника «Брайтона»

сегодня, 10:26

Защитник «Брайтона» Бен Уайт привлёк внимание английских топ-клубов.

Как сообщается, в переходе 22-летнего игрока заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». Ещё одним претендентом на подписание молодого англичанина является «Лидс», в котором Уайт провёл прошлый сезон на правах аренды.

Отмечается, что «Челси» готов расстаться с Антонио Рюдигером, чтобы профинансировать потенциальный трансфер защитника «чаек».

В минувшем сезоне Чемпионшипа Уайт провёл 46 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:11
Кто это вообще))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:43
Выбор большой.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 10:38
Забирайте.:)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:34
Значит стоящий...
drug01
drug01
сегодня в 10:27
Кто-то будет первым
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