«Ливерпуль» и «Челси» поспорят за защитника «Брайтона»

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сегодня, 10:26

Защитник «Брайтона» привлёк внимание английских топ-клубов.

Как сообщается, в переходе 22-летнего игрока заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». Ещё одним претендентом на подписание молодого англичанина является «Лидс», в котором Уайт провёл прошлый сезон на правах аренды.

Отмечается, что «Челси» готов расстаться с , чтобы профинансировать потенциальный трансфер защитника «чаек».

В минувшем сезоне Чемпионшипа Уайт провёл 46 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.