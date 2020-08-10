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Гаич: «Мне не очень нравится, когда меня называют „фюрером“»

сегодня, 13:59

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич рассказал, почему его назвали Адольфом и о прозвище, данном ему болельщиками.

Мама любила смотреть поло, ей нравился игрок Адольфо Камбьяссо. Поэтому она и выбрала для меня такое имя.

Какие у меня корни? По линии отца, прадедушки — из Италии.

Некоторые в Аргентине действительно зовут меня фюрером. Но мне это не очень нравится, не хочу, чтобы меня так называли! Вот «танк» мне подходит с учетом физических данных, мощи, стиля игры. В России никто мне не говорил про фюрера. Надеюсь, что такого не будет.

Также Адольфо рассказал о своих целях на сезон.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 14:22
скажи спасибо маме...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:12
Ну вот зачем он это сказал? Теперь точно начнут так называть
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:07
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:03
    лёгкий ты для танка)))) да и в грязи вряд ли сможешь)))))))) так что альф играй и доказывай)))
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 14:01
    Должен наоборот гордиться.
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:00
    Меньше слов больше дела
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