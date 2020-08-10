Гаич: «Мне не очень нравится, когда меня называют „фюрером“»

Нападающий ЦСКА рассказал, почему его назвали Адольфом и о прозвище, данном ему болельщиками.

Мама любила смотреть поло, ей нравился игрок Адольфо Камбьяссо. Поэтому она и выбрала для меня такое имя.

Какие у меня корни? По линии отца, прадедушки — из Италии.

Некоторые в Аргентине действительно зовут меня фюрером. Но мне это не очень нравится, не хочу, чтобы меня так называли! Вот «танк» мне подходит с учетом физических данных, мощи, стиля игры. В России никто мне не говорил про фюрера. Надеюсь, что такого не будет.