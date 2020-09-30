Лунев восстановился после травмы и вернулся к тренировкам

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что голкипер петербургского клуба Андрей Лунев вернулся к тренировкам после травмы.
Напомним, что Лунев получил травму прямой мышцы правого бедра 11 июля в матче против «Ахмата».
С возвращением! 🙌 pic.twitter.com/YQLMqEqUvz— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 30, 2020
Не дадут друг другу расслабиться, заставят быть в тонусе. Да и играть могут по очереди, сейчас начнется напряженка
Так что желаю Луневу побыстрее набрать в форму и новых побед с Зенитом...
Не дадут друг другу расслабиться, заставят быть в тонусе. Да и играть могут по очереди, сейчас начнется напряженка
Так что желаю Луневу побыстрее набрать в форму и новых побед с Зенитом...