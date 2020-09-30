ГлавнаяНовости

Лунев восстановился после травмы и вернулся к тренировкам

30 сентября 2020, 15:59

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что голкипер петербургского клуба Андрей Лунев вернулся к тренировкам после травмы.

Напомним, что Лунев получил травму прямой мышцы правого бедра 11 июля в матче против «Ахмата».

Все новости
«Спартак» показал первую тренировку Мозеса
Вчера, 23:14 ВидеоКомментарии5
Вендел провел первую тренировку за «Зенит»
14 октября ФотоКомментарии11
Кокорин тренировался в общей группе «Спартака» перед матчем с «Химками»
13 октября ФотоКомментарии15
Сборная России начала подготовку к матчу против Венгрии
12 октября ВидеоКомментарии12
«Краснодар» показал, как готовится к матчу против «Рубина»
11 октября ВидеоКомментарии5
Ибрагимович вернулся к тренировкам
11 октября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
30 сентября в 21:08
Конкуренция хорошо, но постоянно играющий вратарь придаёт больше уверенности и команде и тренеру. Думаю, что сегодня Миша вряд ли уступит ворота.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
30 сентября в 19:34
конкуренция вратарей это хорошо
Иван Тасминский
Иван Тасминский
30 сентября в 17:38
вот блин, как раз под Лигу Чемпионов, чтобы он вновь пропустил простой дальний удар, и вывел Зенит из ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября в 17:16
Маленький Керж составит ему конкуренцию и заставит быстрее набирать форму. Два равноценных кипера большое подспорье для команды
Не дадут друг другу расслабиться, заставят быть в тонусе. Да и играть могут по очереди, сейчас начнется напряженка
Так что желаю Луневу побыстрее набрать в форму и новых побед с Зенитом...
ДСА
ДСА
30 сентября в 16:55
Хороший вратарь всегда пригодится.
ALEX26659
ALEX26659
30 сентября в 16:24
всё таки вывели из запоя...
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 16:07
посмотрим в новом сезоне)))
Zenit_84
Zenit_84
30 сентября в 16:06
Это радует
fczpkossidspb
fczpkossidspb
30 сентября в 16:05
Оставьте Мишу в воротах!!
mihaluch
mihaluch
30 сентября в 16:02
Сборная ждёт Лунёва
shlomo
shlomo
30 сентября в 16:01
Хорошая новость...здоровья и быстрее в строй
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100