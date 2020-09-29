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Глушаков потренировался с помощью мешка картошки

29 сентября 2020, 12:26

Полузащитник Денис Глушаков провел необычную тренировку. В качестве спортивного инвентаря он использовал мешок с картошкой. Накануне появились слухи, что хавбек подписал контракт с «Химками».

Трудимся. Инвентарь — мешок картошки. Было бы желание, а тренироваться можно где угодно и с чем угодно. Потом драники сделаю.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
29 сентября в 17:34
Не мешок, а малюсенький мешочек
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 15:25
наверное в батэ готовится))) это вроде их система))))
Legend 6
Legend 6 ответ Faustello (раскрыть)
29 сентября в 13:43
И баня
Faustello
Faustello ответ Legend 6 (раскрыть)
29 сентября в 13:37
Это утренний план.
План на день, это мешок сахара
Ну а вечером после беготни с картохой и сахаром - свежий самогончик!)))
Q-J-G
Q-J-G
29 сентября в 13:06
Каким он был , таким он и остался)
Legend 6
Legend 6
29 сентября в 13:02
Кони каждый день по этой системе тренируются.
7.00 завтрак картошкой
8.00 бег с мешком картошки
9.00 метание картошки
10.00 прыжки через картошку
11.00 отжимания в картошке
После каждого матча с Зенитом игра в догонялки по территории Республики Беларусь.
d_fincher
d_fincher
29 сентября в 12:52
Капитан Спартака в чемпионском сезоне. Позорище.
beefs
beefs
29 сентября в 12:51
чем бы дитя не тешилось...
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 12:49
Глушаков сменил берёзовый веник на мешок картошки.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
29 сентября в 12:41
Приготовил на брагу) самогон варить в Химках будет)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
29 сентября в 12:37
Странный Денис какой-то ! Раньше бутылку из под кефира для этих целей использовали ,а этот .... мешок картошки !!! Вот жена к маме уедет ,попробовать надо будет ! ))))))))))))))
pomor45
pomor45
29 сентября в 12:35
В Спартаке баней заведовал, а в Химках видимо на кухню определили: там и тренируется с подручным материалом.
makkie
makkie
29 сентября в 12:29
Неплохо так потроллил Ганчаренко 😂
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