Глушаков потренировался с помощью мешка картошки

Полузащитник Денис Глушаков провел необычную тренировку. В качестве спортивного инвентаря он использовал мешок с картошкой. Накануне появились слухи, что хавбек подписал контракт с «Химками».
Трудимся. Инвентарь — мешок картошки. Было бы желание, а тренироваться можно где угодно и с чем угодно. Потом драники сделаю.
План на день, это мешок сахара
Ну а вечером после беготни с картохой и сахаром - свежий самогончик!)))
План на день, это мешок сахара
Ну а вечером после беготни с картохой и сахаром - свежий самогончик!)))
7.00 завтрак картошкой
8.00 бег с мешком картошки
9.00 метание картошки
10.00 прыжки через картошку
11.00 отжимания в картошке
После каждого матча с Зенитом игра в догонялки по территории Республики Беларусь.
7.00 завтрак картошкой
8.00 бег с мешком картошки
9.00 метание картошки
10.00 прыжки через картошку
11.00 отжимания в картошке
После каждого матча с Зенитом игра в догонялки по территории Республики Беларусь.