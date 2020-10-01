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«Ахмат» объявил о переходе хавбека Поляруса из «Химок»

01 октября 2020, 21:26

«Ахмат» на официальном сайте объявил о подписании полузащитник «Химок» Артема Поляруса.

«Полузащитник футбольного клуба „Химки“ Артём Полярус перешёл в „Ахмат“. Накануне футболист прибыл в расположение клуба, сегодня подписал личный контракт, рассчитанный на три года. За „Ахмат“ Артем Полярус будет заявлен под номером 14», — говорится в заявлении грозненского клуба.

Ранее «Ахмат» объявил о подписании российского хавбека «Монпелье» Адуева.

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Все комментарии
drug01
drug01
01 октября в 21:38
Переход связан с тренером....
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 21:28
Удачи в новом клубе
beefs
beefs
01 октября в 21:27
последние приобретения этого года...
David Young
David Young
01 октября в 21:27
Наверное, повышение для него, хотя и незначительное.
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