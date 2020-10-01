«Ахмат» объявил о переходе хавбека Поляруса из «Химок»

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01 октября 2020, 21:26

«Ахмат» на официальном сайте объявил о подписании полузащитник «Химок» .

«Полузащитник футбольного клуба „Химки“ Артём Полярус перешёл в „Ахмат“. Накануне футболист прибыл в расположение клуба, сегодня подписал личный контракт, рассчитанный на три года. За „Ахмат“ Артем Полярус будет заявлен под номером 14», — говорится в заявлении грозненского клуба.

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Артем Полярус перешел в «Ахмат». Накануне футболист прибыл в расположение клуба, сегодня подписал личный контракт, рассчитанный на три года.



За «Ахмат» Артем Полярус будет заявлен под номером 14. pic.twitter.com/OP28fjIugn — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020

Ранее «Ахмат» объявил о подписании российского хавбека «Монпелье» Адуева.