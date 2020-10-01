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Агент Рассказова: «С Газизовым о контракте договорились быстро и легко»

01 октября 2020, 19:05

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, высказался о продлении контракта своего подопечного с красно-белыми, а также прокомментировал его переход в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Рассказов вообще не хотел уходить из «Спартака», но как только Коля узнал, что Ломовицкий идёт в Тулу, то тоже согласился поехать в «Арсенал». Тем более в Туле нуждались в усилении этой позиции. С Газизовым по контракту мы договорились очень быстро и очень легко – «Спартак» хотел сохранить своего воспитанника.

Почему они оба хотели продолжить карьеру именно в «Арсенале»? Тула – прекрасный футбольный город с отличной командой. Игроки оттуда попадают в сборную России. Плюс в клубе отличное руководство – Гурам Аджоев и Андрей Рудаков, с этими людьми легко работать – они футбольные люди, профессионалы. Уверен, Рассказов и Ломовицкий в «Арсенале» будут прогрессировать.

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Все комментарии
ABir
ABir
06 октября в 05:53
Верное решение, Рассказов ещё пригодится Спартаку
Oliver S
Oliver S ответ Сп62 (раскрыть)
02 октября в 11:42
Ему 22 года, в Европе в этом возрасте игроки уже год-два на высоком уровне играют, а у нас до сих пор нянькаются с ними, по арендам бросают.
И еще раз повторюсь, что на данный момент в Спартаке нет правого защитника, Ещенко я не считаю, он даже одну игру уже не может провести на одной скорости, и при этом отдаём Рассказова в Арсенал, будто правых защитников в команде 3 человека и одного не жалко отдать.
Сп62
Сп62 ответ Oliver S (раскрыть)
01 октября в 20:00
Поднаберётся опыта и сил и вернётся возмужавшим в родной клуб.
Oliver S
Oliver S
01 октября в 19:46
Один я не понял данного телодвижения?
т.е. у Спартака проблемная позиция - правый защитник. Рассказов - правый защитник. С ним подписывается контракт на обоюдовыгодных условиях и.. его отправляют в аренду.
ermak6848
ermak6848
01 октября в 19:20
Успехов в новом клубе Николай!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября в 19:15
Удачи ребятам.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
01 октября в 19:10
Арсенал из Тулы посильнее cпартака, так что переход логичный.
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