Агент Рассказова: «С Газизовым о контракте договорились быстро и легко»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, высказался о продлении контракта своего подопечного с красно-белыми, а также прокомментировал его переход в тульский «Арсенал» на правах аренды.
Рассказов вообще не хотел уходить из «Спартака», но как только Коля узнал, что Ломовицкий идёт в Тулу, то тоже согласился поехать в «Арсенал». Тем более в Туле нуждались в усилении этой позиции. С Газизовым по контракту мы договорились очень быстро и очень легко – «Спартак» хотел сохранить своего воспитанника.
Почему они оба хотели продолжить карьеру именно в «Арсенале»? Тула – прекрасный футбольный город с отличной командой. Игроки оттуда попадают в сборную России. Плюс в клубе отличное руководство – Гурам Аджоев и Андрей Рудаков, с этими людьми легко работать – они футбольные люди, профессионалы. Уверен, Рассказов и Ломовицкий в «Арсенале» будут прогрессировать.
И еще раз повторюсь, что на данный момент в Спартаке нет правого защитника, Ещенко я не считаю, он даже одну игру уже не может провести на одной скорости, и при этом отдаём Рассказова в Арсенал, будто правых защитников в команде 3 человека и одного не жалко отдать.
И еще раз повторюсь, что на данный момент в Спартаке нет правого защитника, Ещенко я не считаю, он даже одну игру уже не может провести на одной скорости, и при этом отдаём Рассказова в Арсенал, будто правых защитников в команде 3 человека и одного не жалко отдать.
т.е. у Спартака проблемная позиция - правый защитник. Рассказов - правый защитник. С ним подписывается контракт на обоюдовыгодных условиях и.. его отправляют в аренду.
т.е. у Спартака проблемная позиция - правый защитник. Рассказов - правый защитник. С ним подписывается контракт на обоюдовыгодных условиях и.. его отправляют в аренду.