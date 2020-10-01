Агент Рассказова: «С Газизовым о контракте договорились быстро и легко»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» , высказался о продлении контракта своего подопечного с красно-белыми, а также прокомментировал его переход в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Рассказов вообще не хотел уходить из «Спартака», но как только Коля узнал, что Ломовицкий идёт в Тулу, то тоже согласился поехать в «Арсенал». Тем более в Туле нуждались в усилении этой позиции. С Газизовым по контракту мы договорились очень быстро и очень легко – «Спартак» хотел сохранить своего воспитанника.

Почему они оба хотели продолжить карьеру именно в «Арсенале»? Тула – прекрасный футбольный город с отличной командой. Игроки оттуда попадают в сборную России. Плюс в клубе отличное руководство – Гурам Аджоев и Андрей Рудаков, с этими людьми легко работать – они футбольные люди, профессионалы. Уверен, Рассказов и Ломовицкий в «Арсенале» будут прогрессировать.