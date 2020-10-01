«Ахмат» объявил о подписании российского хавбека «Монпелье» Адуева

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01 октября 2020, 18:42

«Ахмат» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника французского «Монпелье» .

«Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский „Монпелье“, перешёл в „Ахмат“. Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провёл первую тренировку», — говорится в заявлении «Ахмата».

21-летний Адуев с двух лет живет во Франции, но имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодежную сборную России. За первую команду «Монпелье» он не провел ни одного матча.