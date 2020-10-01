«Ахмат» объявил о подписании российского хавбека «Монпелье» Адуева

«Ахмат» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника французского «Монпелье» Амира Адуева.
«Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский „Монпелье“, перешёл в „Ахмат“. Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провёл первую тренировку», — говорится в заявлении «Ахмата».
21-летний Адуев с двух лет живет во Франции, но имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодежную сборную России. За первую команду «Монпелье» он не провел ни одного матча.
Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский «Монпелье» перешел в «Ахмат».— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020
Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провел первую тренировку. pic.twitter.com/psLYAPe0Js