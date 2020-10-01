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«Ахмат» объявил о подписании российского хавбека «Монпелье» Адуева

01 октября 2020, 18:42

«Ахмат» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника французского «Монпелье» Амира Адуева.

«Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский „Монпелье“, перешёл в „Ахмат“. Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провёл первую тренировку», — говорится в заявлении «Ахмата».

21-летний Адуев с двух лет живет во Франции, но имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодежную сборную России. За первую команду «Монпелье» он не провел ни одного матча.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября в 22:45
Это хорошо , что свои чеченцы будут в команде. Зрителей будет больше , так как на Кавказе всегда уважают и гордятся своими игроками , чем пришлыми.
underground_10
underground_10 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 октября в 22:13
Вроде писали, что да, но не очень.
шацк
шацк
01 октября в 21:38
За 1 команду ни одного матча, а за молодежку играл хоть или взяли потому, сто свой?
neukomm
neukomm
01 октября в 21:31
Чеченский, чеченский. Все понятно
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 20:30
пусть это поможет))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 октября в 20:29
Главное, чтоб чеченский знал. А русский можно быстро подучить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 19:27
Русский хоть знает?
Beekeeper
Beekeeper ответ КЭТиК (раскрыть)
01 октября в 19:24
логично что? что нашли своего во Франции и без просмотра взяли в Ахмат? )))
протон1
протон1
01 октября в 19:16
бедные в россии не нашли. тум нашли. ну удачи
zsb1961
zsb1961
01 октября в 19:15
Успеха Амиру в "Ахмате"!
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 18:43
Тут все хоть логично.
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