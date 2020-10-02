«Ренн» арендует у «Ювентуса» Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани на правах аренды перейдёт в «Ренн».
По данным Sky Sport Italia, французский клуб уже согласовал сделку с «Ювентусом» и самим футболистом.
Сообщается, что «Ренн» заплатит «бьянконери» 1,5 млн евро за аренду 26-летнего итальянца и полностью возьмёт на себя его зарплату. Однако у «красно-чёрных» не будет возможности выкупить контракт Ругани.
Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» сыграет с «Краснодаром», «Челси» и «Севильей».
А про группу думаю, что Челси выиграет группу, Севилья второе место, 3 Ренн, 4 Краснодар.
А про группу думаю, что Челси выиграет группу, Севилья второе место, 3 Ренн, 4 Краснодар.