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«Ренн» арендует у «Ювентуса» Ругани

02 октября 2020, 03:30

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани на правах аренды перейдёт в «Ренн».

По данным Sky Sport Italia, французский клуб уже согласовал сделку с «Ювентусом» и самим футболистом.

Сообщается, что «Ренн» заплатит «бьянконери» 1,5 млн евро за аренду 26-летнего итальянца и полностью возьмёт на себя его зарплату. Однако у «красно-чёрных» не будет возможности выкупить контракт Ругани.

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» сыграет с «Краснодаром», «Челси» и «Севильей».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 22:49
Усилит ли он команду?
А про группу думаю, что Челси выиграет группу, Севилья второе место, 3 Ренн, 4 Краснодар.
Faustello
Faustello ответ Палыч82 (раскрыть)
02 октября в 21:20
А то))
Палыч82
Палыч82 ответ Faustello (раскрыть)
02 октября в 21:04
Ну не под Челси же с Севильей и для удержания лидерства в чемпионате,)
Faustello
Faustello
02 октября в 09:08
Под Краснодар усиливаются...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 октября в 08:33
Ренн несмотря на лидерство в Лиге1 пропускает несколько больше обычного, что во многом связано как раз с тем что красно-черные не смогли вовремя найти замену ушедшим Гнаньону и старине Морелю. Плюс все таки продали вратаря. С приходом Ругани и Гомиса проблема будет решена и Краснодару придется играть со сбалансированной командой без очевидных слабых мест.
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 07:08
Усиливаются под Лигу Чемпионов.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 03:50
Удачи ему в Франции.
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