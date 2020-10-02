«Ренн» арендует у «Ювентуса» Ругани

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02 октября 2020, 03:30

Защитник «Ювентуса» на правах аренды перейдёт в «Ренн».

По данным Sky Sport Italia, французский клуб уже согласовал сделку с «Ювентусом» и самим футболистом.

Сообщается, что «Ренн» заплатит «бьянконери» 1,5 млн евро за аренду 26-летнего итальянца и полностью возьмёт на себя его зарплату. Однако у «красно-чёрных» не будет возможности выкупить контракт Ругани.

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» сыграет с «Краснодаром», «Челси» и «Севильей».