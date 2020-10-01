Оказались лишними. Лэмпард избавляется от двух игроков «Челси»

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вчера, 20:12

«Соккер.ру» рассказывает о грядущих переменах в составе лондонского клуба.

«Челси» неважно начал новый сезон. Четыре очка из девяти возможных в стартовых турах Английской Премьер-Лиги, ранний вылет из Кубка Лиги. У руководства клуба наверняка накопились вопросы к тренеру Фрэнку Лэмпарду. Статус легенды клуба не даёт иммунитета от критики. Тем более что Фрэнк уже второй год командует «синими».

И на фоне этих неудач «Челси» принял решение о расставании с двумя футболистами. Не последними игроками. Полузащитник сборной Англии и защитник сборной Испании.

Ещё до игры с «Тоттенхэмом» в Кубке Лиги Фрэнк Лэмпард пригласил к себе Рубена Лофтуса-Чика. Итогом приватной беседы стало совместное заявление об уходе 24-летнего полузащитника. Не на совсем, только в аренду. Может, это и к лучшему. Первая аренда в карьере футболиста пошла ему на пользу. Рубен, будучи одним из самых талантливых воспитанников «Челси», долго стучался в основу «синих», но в итоге был отдан в аренду «Кристал Пэлас», где сумел раскрыться и получить вызов в сборную. Сыграл на чемпионате мира-2018, где англичане стали четвёртыми. «Орлы» были готовы выкупить молодого англичанина вест-индского происхождения, но «Челси» ни в какую не согласился продавать игрока. В следующем сезоне Рубен был игроком основы и «Челси», и сборной.

А потом травма ахиллова сухожилия выбила полузащитника из строя на целый год. Сейчас он восстановился, но в силу разных причин не проходит в основной состав. Лофтусу-Чику нужна игровая практика, «Челси» ещё не может ему ее предоставить. По мнению Лэмпарда, естественно. Поэтому аренда пойдёт на пользу всем, в первую очередь самому полузащитнику. Недостатка в желающих приютить игрока немало. Помимо «Кристал Пэлас» это «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Поэтому у Рубена не возникнет проблем ни с трудоустройством, ни с практикой. С «Вест Хэмом» может быть иное соглашение. Ведь «Челси» давно положил глаз на полузащитника «молотобойцев» Деклана Райса и хочет купить его.

Лофтус-Чик мог бы стать частью этой сделки. Но пока в клубе склоняются к варианту с арендой, как это уже произошло с другим центральным полузащитником Россом Баркли, который уже отдан во временное пользование «Астон Вилле».

Но если предстоящий уход Рубена — событие прогнозируемое и вполне рутинное, то с Маркосом Алонсо произошла совсем иная история. Лэмпард рассчитывал на испанца и не собирался с ним расставаться. Тем более что в прошлом сезоне воспитанник «Реала» был одним из лучших в составе «синих». Да и не только в прошлом. Испанец отыграл в Лондоне четыре года и не вызывал нареканий. Ни игрой, ни отношением к делу. И вот конфликт, который может привести к уходу футболиста сборной Испании в третьем поколении. Дедушка и отец Маркоса тоже были очень приличными игроками. Что за чёрная кошка пробежала между ним и тренером?

В игре с «Вест Бровичем», где «синие» проиграли первый тайм 0:3, Маркос действовал не лучшим образом и был заменён Лэмпардом в перерыве. Испанцу не понравилось такое отношение со стороны тренера, и он вместо того, чтобы вернуться на стадион и сесть в клубной зоне, ушёл в автобус. Потом всё же вернулся и увидел, как его товарищи спасли, казалось бы, безнадёжно проигранную встречу. Но при этом испанец расположился отдельно от делегации «Челси». Лэмпард был взбешён таким нарушением внутрикомандной этики. Между тренером и футболистом состоялся весьма бурный разговор, подробности которого всплыли в прессе.

Тренер заявил о своём нежелании работать с Алонсо. Защитник сказал что-то в стиле, — «да и не сильно то хотелось», усомнившись в способностях Фрэнка. Разрыв близок, и не исключено, что мы больше не увидим Маркоса в синей футболке со львом на груди. А может и увидим, товарищ Алонсо по сборной Испании Кепа Аррисабалага всё уходит, уходит, но никак не уйдёт.

У Маркоса Алонсо нет недостатка в приглашениях. 29-летнего футболиста хотят видеть в своих рядах и «Ювентус», и «Интер» (особенно тренер миланцев Антонио Конте, хорошо знакомый с испанцем), и «Севилья». Не исключено, что этот список будет пополнен. Но перечисленные выше клубы обозначили свой интерес ещё летом. Есть основания думать, что Маркос задумал свой уход ещё летом. Но контракт, действующий до лета 2023 года, и высокая стоимость игрока — 25 миллионов евро, могли отпугнуть потенциальных покупателей. А открытый конфликт с тренером мог привезти к досрочному расторжению контракта или к снижению стоимости. И если Алонсо не спровоцировал ссору, то точно подогрел её. Опять же, это версия, вполне похожая на реальное положение дел.

«Челси» тоже нет особого резона удерживать испанца. Тем более что летом был куплен за 45 миллионов евро у «Лестера» Бен Чилуэлл. Поэтому потеря Алонсо не станет критической. Пока игрок сборной Англии отыграл лишь 66 минут в кубковой встрече с «Тоттенхэмом», но расставание с испанцем откроет ему путь в основу. В «Челси» своя внутренняя кухня. Идёт построение новой команды, и не все игроки подходят Фрэнку Лэмпарду. Вот с ними и расстаются. Новички пока только вписываются в состав. Хаким Зиеш ещё не выходил на поле. Равно, как и не был замечен в воротах лондонцев «Шербурский зонтик» — француз Эдуар Менди. Пора бы уже вводить.

Но чем больше издержки такой перестройки, тем чаще будут звучать вопросы — а соответствует ли Фрэнк Лэмпард уровню «прораба перестройки»? Игроком он был легендарным, а тренер он пока не очень. Поэтому кроме усиления состава «синим» может быть потребуется и укрепление ключевой позиции.