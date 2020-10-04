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Очередная осечка «Оренбурга» и победа «Спартака-2». Итоги 13-го тура ФНЛ

04 октября 2020, 21:09

Закончились матчи 13-го тура ФНЛ. Матч «Шинник» — «Иртыш» был перенесён.

«СКА-Хабаровск» — «Чайка» 0:0

«Велес» — «Оренбург» 1:1
Голы: Малания Диего 5 — Прудников Николай 48

«Акрон» — «Чертаново» 1:0
Гол: Квеквескири Даур 73

«Текстильщик» — «Спартак-2» 0:2
Голы: Маркитесов Дмитрий 5, Маркитесов Дмитрий 48

«Крылья Советов» — «Алания» 2:0
Голы: Зиньковский Антон 25, Сергеев Иван 41

«Волгарь» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Воробьёв Дмитрий 8, Воробьёв Дмитрий 30, Воробьёв Дмитрий 82 — Уридия Мераби 81

«Факел» — «Динамо» 0:0

«Торпедо» — «Томь» 1:0
Гол: Лебеденко Игорь 76

«Краснодар-2» — «Нижний Новгород» 2:3
Голы: Сабуа Леон 29, Мацукатов Алекс 45+2 (пенальти) — Попов Артем 60, Сапета Александр 78 (пенальти), Ставпец Александр 80

«Балтика» — «Енисей» 1:0
Гол: Казаев Ян 74

Очередная осечка «Оренбурга» и победа «Спартака-2». Итоги 13-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
04 октября в 21:48
Федун готовит подстраховку: если спартак вылетит в ФНЛ, то в РПЛ выйдет спартак-2
shlomo
shlomo
04 октября в 21:19
Это не вопрос...команда Оренбург строится по новому....главное ни одного проигрыша...
Gahi
Gahi
04 октября в 21:11
Что-то стало с командой, очень слабый отрезок Оренбурга.
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