Очередная осечка «Оренбурга» и победа «Спартака-2». Итоги 13-го тура ФНЛ

Закончились матчи 13-го тура ФНЛ. Матч «Шинник» — «Иртыш» был перенесён.
«СКА-Хабаровск» — «Чайка» 0:0
«Велес» — «Оренбург» 1:1
Голы: Малания Диего 5 — Прудников Николай 48
«Акрон» — «Чертаново» 1:0
Гол: Квеквескири Даур 73
«Текстильщик» — «Спартак-2» 0:2
Голы: Маркитесов Дмитрий 5, Маркитесов Дмитрий 48
«Крылья Советов» — «Алания» 2:0
Голы: Зиньковский Антон 25, Сергеев Иван 41
«Волгарь» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Воробьёв Дмитрий 8, Воробьёв Дмитрий 30, Воробьёв Дмитрий 82 — Уридия Мераби 81
«Факел» — «Динамо» 0:0
«Торпедо» — «Томь» 1:0
Гол: Лебеденко Игорь 76
«Краснодар-2» — «Нижний Новгород» 2:3
Голы: Сабуа Леон 29, Мацукатов Алекс 45+2 (пенальти) — Попов Артем 60, Сапета Александр 78 (пенальти), Ставпец Александр 80
«Балтика» — «Енисей» 1:0
Гол: Казаев Ян 74
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.