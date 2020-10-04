Разгромные победы «Боруссии» Д и «Лейпцига». Итоги 3-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги.
«Унион» — «Майнц» 4:0
Голы: Крузе Макс 13, Ингвартсен Маркус 49, Фридрих Марвин 63, Похьянпало Йоэль 64
«Боруссия» — «Фрайбург» 4:0
Голы: Холанд Эрлинг 31, Джан Эмре 47, Холанд Эрлинг 66, Пасслак Феликс 90+2
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» 2:1
Голы: Камада Дайчи 54, Дост Бас 71 — Крамарич Андрей 18
«Кельн» — «Боруссия» 1:3
Голы: Реджбекай Элвис 84 — Плеа Алассан 14, Лайнер Штефан 16, Штиндль Ларс 56 (пенальти)
«Вердер» — «Арминия» 1:0
Гол: Биттенкурт Леонардо 27
«Штутгарт» — «Байер» 1:1
Голы: Каладжич Саса 76 — Шик Патрик 7
«РБ Лейпциг» — «Шальке-04» 4:0
Голы: Боздоган Кан 31 (автогол), Анхелиньо 35, Орбан Вилли 45+2, Хальстенберг Марцель 80 (пенальти)
«Вольфсбург» — «Аугсбург» 0:0
«Бавария» — «Герта» 4:3
Голы: Левандовски Роберт 40, Левандовски Роберт 51, Левандовски Роберт 85, Левандовски Роберт 90+2 (пенальти) — Кордоба Джон 60, Кунья Матеус 71, Нганкам Йессик 88
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.