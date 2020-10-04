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Разгромные победы «Боруссии» Д и «Лейпцига». Итоги 3-го тура Бундеслиги

04 октября 2020, 21:02

Закончились все матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги.

«Унион» — «Майнц» 4:0
Голы: Крузе Макс 13, Ингвартсен Маркус 49, Фридрих Марвин 63, Похьянпало Йоэль 64

«Боруссия» — «Фрайбург» 4:0
Голы: Холанд Эрлинг 31, Джан Эмре 47, Холанд Эрлинг 66, Пасслак Феликс 90+2

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» 2:1
Голы: Камада Дайчи 54, Дост Бас 71 — Крамарич Андрей 18

«Кельн» — «Боруссия» 1:3
Голы: Реджбекай Элвис 84 — Плеа Алассан 14, Лайнер Штефан 16, Штиндль Ларс 56 (пенальти)

«Вердер» — «Арминия» 1:0
Гол: Биттенкурт Леонардо 27

«Штутгарт» — «Байер» 1:1
Голы: Каладжич Саса 76 — Шик Патрик 7

«РБ Лейпциг» — «Шальке-04» 4:0
Голы: Боздоган Кан 31 (автогол), Анхелиньо 35, Орбан Вилли 45+2, Хальстенберг Марцель 80 (пенальти)

«Вольфсбург» — «Аугсбург» 0:0

«Бавария» — «Герта» 4:3
Голы: Левандовски Роберт 40, Левандовски Роберт 51, Левандовски Роберт 85, Левандовски Роберт 90+2 (пенальти) — Кордоба Джон 60, Кунья Матеус 71, Нганкам Йессик 88

Разгромные победы «Боруссии» Д и «Лейпцига». Итоги 3-го тура Бундеслиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 октября в 04:56
Боруссия готовится ...
95-shishani-95
95-shishani-95
04 октября в 22:38
Лейпциг, Аугсбург и Айнтрахт хорошо идут пока!
Schaytan
Schaytan
04 октября в 21:22
Шмальке как всегда оправдывает название)
ДСА
ДСА
04 октября в 21:03
Хуже Шальке команды нет.
Q-J-G
Q-J-G
04 октября в 21:02
Интересный был тур.
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