«Крылья Советов» разгромили «Динамо» Ставрополь. Результаты Кубка России

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30 сентября 2020, 21:08

Завершились все матчи игрового дня группового этапа Кубка России.

«Родина» — «Енисей» 3:0

Голы: Лопатин Даниил 20, Еременко Никита 72, Пичугин Максим 90

«Зенит» — «Нижний Новгород» 0:0 (3:4 пен.)

«Волга» — «Велес» 2:4

Голы: Рахманов Дмитрий 80 (пенальти), Карпук Илья 90+3 (пенальти) — Алиев Саид 2, Алиев Саид 19, Стефанович Илья 41

«Машук-КМВ» — «Динамо» Бр 1:0

Гол: Дулаев Джамбулат 76

«Салют» — «Текстильщик» 0:3

Голы: Аппаев Хызыр 14, Горюшкин Алексей 30, Аппаев Хызыр 34

«Динамо» Ст — «Крылья Советов» 1:4

Голы: Царукян Валерий 51 — Божин Сергей 36, Цыпченко Дмитрий 48, Зиньковский Антон 89, Сарвели Владислав 90+3

«Черноморец» — « СКА -Хабаровск» 1:3

Голы: Барков Дмитрий 13, Большаков Кирилл 25, Гаджимурадов Рамазан 45

Напомним, что в сезоне-2020/21 Кубок России проводится по новому регламенту.

Вместо 1/32 и 1/16 финала введен элитный групповой раунд, состоящий из 10 групп по три команды в каждой — по одной из РПЛ (не участвующей в еврокубках), ФНЛ и ПФЛ .

В 1/8 финала выходят победители групп. С этой стадии в турнире стартуют участники еврокубков, они являются хозяевами полей.

На стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала пары команд будут определяться по результатам жеребьевки. На всех стадиях кубка при ничейном исходе игры в основное время сразу проводится серия пенальти без дополнительного времени.