«Крылья Советов» разгромили «Динамо» Ставрополь. Результаты Кубка России

Завершились все матчи игрового дня группового этапа Кубка России.
«Родина» — «Енисей» 3:0
Голы: Лопатин Даниил 20, Еременко Никита 72, Пичугин Максим 90
«Зенит» — «Нижний Новгород» 0:0 (3:4 пен.)
«Волга» — «Велес» 2:4
Голы: Рахманов Дмитрий 80 (пенальти), Карпук Илья 90+3 (пенальти) — Алиев Саид 2, Алиев Саид 19, Стефанович Илья 41
«Машук-КМВ» — «Динамо» Бр 1:0
Гол: Дулаев Джамбулат 76
«Салют» — «Текстильщик» 0:3
Голы: Аппаев Хызыр 14, Горюшкин Алексей 30, Аппаев Хызыр 34
«Динамо» Ст — «Крылья Советов» 1:4
Голы: Царукян Валерий 51 — Божин Сергей 36, Цыпченко Дмитрий 48, Зиньковский Антон 89, Сарвели Владислав 90+3
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск» 1:3
Голы: Барков Дмитрий 13, Большаков Кирилл 25, Гаджимурадов Рамазан 45
Напомним, что в сезоне-2020/21 Кубок России проводится по новому регламенту.
Вместо 1/32 и 1/16 финала введен элитный групповой раунд, состоящий из 10 групп по три команды в каждой — по одной из РПЛ (не участвующей в еврокубках), ФНЛ и ПФЛ.
В 1/8 финала выходят победители групп. С этой стадии в турнире стартуют участники еврокубков, они являются хозяевами полей.
На стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала пары команд будут определяться по результатам жеребьевки. На всех стадиях кубка при ничейном исходе игры в основное время сразу проводится серия пенальти без дополнительного времени.