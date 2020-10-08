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Бензема: «Ради Роналду я изменил свой стиль игры»

08 октября 2020, 11:50

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о периоде выступлений вместе с Криштиану Роналду.

После ухода Роналду я чувствую себя свободно в атакующей зоне. Мне нравится двигаться с мячом, участвовать в игре. С Криштиану я изменил свой стиль игры, я был в подыгрыше у Роналду.

Он забил в два или три раза больше голов, чем я, и мне пришлось адаптироваться к этой ситуации. Я думал, что мне будет легко это сделать, ведь мне просто нужно было изменить свой стиль игры — нужно было больше пасовать на Криштиану. Я перестал быть бомбардиром, передав эту роль Роналду.

Напомним, что недавно Бензема забил свой 250-й гол в составе «Реала».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
08 октября в 21:26
Реализация голевых моментов у Бенза весьма так себе, так что, правильно что он уступал Криштиану.
Ruslan3132
Ruslan3132
08 октября в 18:23
Это была шикарная связка )) Думаю для Роналду не было более удобных партнеров чем Бенз, Озил или Лапша ))
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ feris1 (раскрыть)
08 октября в 15:07
сезон 16/17 19 мячей
сезон 17/18 12 мячей
уход Роналду
сезон 18/19 30 мячей
сезон 19/20 27 мячей

С уходом Роналду, если смотреть матчи, однозначно стало заметно, что защите соперника стало легче, не пришлось стягивать по 2 человека на Роналду. Количество моментов поначалу резко упало. Поэтому можно вполне сделать вывод, что забивать Бензема сейчас даже тяжелее, чем было при Роналду, например, в сезоне 15/16 забил 28. Например, в том же сезоне 15/16 Реал забил 110 голов в чемпионате, из них 24 на счету Бензема, 35 на счету Роналду. А в минувшем сезоне 19/20 Реал забил в чемпионате 70 голов, на 40 меньше. Таким образом, процент голов Бензема от общего количества вырос.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 октября в 14:23
Семак о таком и не мечтает.
Legend 6
Legend 6
08 октября в 13:50
    Legend 6
    Legend 6 ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    08 октября в 13:49
    Конечно нет. Даже пенальти Роналду вынужден бить, потому что не кому больше.
    feris1
    feris1
    08 октября в 13:46, ред.
    Что то ты бенз и после ухода Рона не особо много стал забивать.А только харахоришься.
    League1
    League1
    08 октября в 13:36
    Правильно, что изменил стиль, у Роналду забивать получалось и получается гораздо лучше.
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 октября в 13:22
    В Реале Рон эту функция исполнял супер.
    alex074
    alex074
    08 октября в 13:13
    Это звучит, как: "Я лёг под Роналду...!!!" Самому то не стрёмно, так говорить...
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    08 октября в 12:48
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK
      08 октября в 12:43
      А-ха-ха. А персофаны говорят, что на Роналду никто не пашет.
      dzvinka
      dzvinka
      08 октября в 12:23
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        08 октября в 12:11
          VAN ARM
          VAN ARM
          08 октября в 12:06
          хорошо что на ворота не встал)))))))))
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          08 октября в 11:58
          Под Роналду гнутся все. Напарники по команде и тренеры, боссы и хозяева клубов. Прямо весь футбольный мир крутится вокруг него. Ему это нравится, но не может нравиться всем остальным...
          чемпионство с душком
          чемпионство с душком
          08 октября в 11:55
          На что только не идут
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