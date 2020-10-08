Бензема: «Ради Роналду я изменил свой стиль игры»

Нападающий «Реала» рассказал о периоде выступлений вместе с .

После ухода Роналду я чувствую себя свободно в атакующей зоне. Мне нравится двигаться с мячом, участвовать в игре. С Криштиану я изменил свой стиль игры, я был в подыгрыше у Роналду.

Он забил в два или три раза больше голов, чем я, и мне пришлось адаптироваться к этой ситуации. Я думал, что мне будет легко это сделать, ведь мне просто нужно было изменить свой стиль игры — нужно было больше пасовать на Криштиану. Я перестал быть бомбардиром, передав эту роль Роналду.