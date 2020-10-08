Бензема: «Ради Роналду я изменил свой стиль игры»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о периоде выступлений вместе с Криштиану Роналду.
После ухода Роналду я чувствую себя свободно в атакующей зоне. Мне нравится двигаться с мячом, участвовать в игре. С Криштиану я изменил свой стиль игры, я был в подыгрыше у Роналду.
Он забил в два или три раза больше голов, чем я, и мне пришлось адаптироваться к этой ситуации. Я думал, что мне будет легко это сделать, ведь мне просто нужно было изменить свой стиль игры — нужно было больше пасовать на Криштиану. Я перестал быть бомбардиром, передав эту роль Роналду.
Напомним, что недавно Бензема забил свой 250-й гол в составе «Реала».
сезон 17/18 12 мячей
уход Роналду
сезон 18/19 30 мячей
сезон 19/20 27 мячей
С уходом Роналду, если смотреть матчи, однозначно стало заметно, что защите соперника стало легче, не пришлось стягивать по 2 человека на Роналду. Количество моментов поначалу резко упало. Поэтому можно вполне сделать вывод, что забивать Бензема сейчас даже тяжелее, чем было при Роналду, например, в сезоне 15/16 забил 28. Например, в том же сезоне 15/16 Реал забил 110 голов в чемпионате, из них 24 на счету Бензема, 35 на счету Роналду. А в минувшем сезоне 19/20 Реал забил в чемпионате 70 голов, на 40 меньше. Таким образом, процент голов Бензема от общего количества вырос.
сезон 17/18 12 мячей
уход Роналду
сезон 18/19 30 мячей
сезон 19/20 27 мячей
С уходом Роналду, если смотреть матчи, однозначно стало заметно, что защите соперника стало легче, не пришлось стягивать по 2 человека на Роналду. Количество моментов поначалу резко упало. Поэтому можно вполне сделать вывод, что забивать Бензема сейчас даже тяжелее, чем было при Роналду, например, в сезоне 15/16 забил 28. Например, в том же сезоне 15/16 Реал забил 110 голов в чемпионате, из них 24 на счету Бензема, 35 на счету Роналду. А в минувшем сезоне 19/20 Реал забил в чемпионате 70 голов, на 40 меньше. Таким образом, процент голов Бензема от общего количества вырос.
никчемный бенз., не зря из сборной вышвырнули.
никчемный бенз., не зря из сборной вышвырнули.