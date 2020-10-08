Де Бур: «Я не первый тренер сборной, проигравший свой дебютный матч»

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал поражение от Мексики (0:1) в товарищеской встрече. Это была первая игра «оранжевых» под руководством 50-летнего специалиста.

Само собой, я в плохом настроении. Я всегда хочу побеждать. Но мы выбрали определённый состав, и я считаю, что выбор был логичным. Мы дали некоторым ребятам отдохнуть. Впереди у нас ещё два матча [в Лиге Наций].

Более того, я не верю, что являюсь единственным тренером сборной, который проиграл в своём дебютном матче.

Результат неприятный. Но это был тренировочный матч. Тот факт, что это был не лучший наш состав, может служить оправданием. Мы понимаем, как важен для команды кто-то вроде Френки де Йонга, но он отсутствовал. И давайте отметим, что Теун Купмейнерс очень хорошо отыграл в середине поля.