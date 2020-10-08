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Де Бур: «Я не первый тренер сборной, проигравший свой дебютный матч»

08 октября 2020, 07:39
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 1Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от Мексики (0:1) в товарищеской встрече. Это была первая игра «оранжевых» под руководством 50-летнего специалиста.

Само собой, я в плохом настроении. Я всегда хочу побеждать. Но мы выбрали определённый состав, и я считаю, что выбор был логичным. Мы дали некоторым ребятам отдохнуть. Впереди у нас ещё два матча [в Лиге Наций].

Более того, я не верю, что являюсь единственным тренером сборной, который проиграл в своём дебютном матче.

Результат неприятный. Но это был тренировочный матч. Тот факт, что это был не лучший наш состав, может служить оправданием. Мы понимаем, как важен для команды кто-то вроде Френки де Йонга, но он отсутствовал. И давайте отметим, что Теун Купмейнерс очень хорошо отыграл в середине поля.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
08 октября в 12:21
а эти таки назначили днаря ДеБура тренером)))
Van Vanovich
Van Vanovich
08 октября в 11:54
Думаю де Врей получит место в основе. Не все сборные имеют такую роскошь держать на скамейке лучшего защитника Серии А.
Van Vanovich
Van Vanovich
08 октября в 11:53
Мы поняли , что это матч с экспериментальным составом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 08:42
Результата бывает лишь на 3 варианта.
Де Бур попал на худший из них. Но так же начинал каждый третий-четвертый.
Матч тренировочный, соперник солидный, состав экспериментальный.
Увидел в деле ближайшую смену.
Так что ничего страшного в этом поражении нет. Главное побеждать в официальных матчах.
Удачи апельсиновым в этом деле...
mihaluch
mihaluch
08 октября в 08:21
Конечно состав то эксперементальный.
Zenit_84
Zenit_84
08 октября в 07:59
Не надо зацикливаться на этом, все правильно. Тем более это товарняк
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 07:56
Это игра...
shlomo
shlomo
08 октября в 07:43
Забыть, как страшный сон...
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 07:40
И не последний
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