Жиру: «Я большой поклонник Шевченко. Он был одним из моих любимых игроков»

Нападающий «Челси» и сборной Франции после разгромной победы над Украиной в товарищеском матче (7:1) признался, что является поклонником главного тренера украинской команды .

Когда я был подростком, Шевченко был одним из моих любимых игроков, если не самым любимым. Я поприветствовал его после игры. Он часто бывает в «Челси», и я попросил у него футболку с автографом, потому что являюсь его большим поклонником.

Жиру также прокомментировал тот факт, что обошёл Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Теперь 34-летний форвард уступает только , у которого на 9 голов больше Жиру (51).

Я очень горд, это большая честь. Очень рад, что всё так получилось. Я также очень рад за команду, мы показали прекрасную игру.

Обогнать Анри? Полагаю, мы должны ставить цели, но пока рановато об этом говорить. Посмотрим, если я дойду до отметки в 46-47 мячей.