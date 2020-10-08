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Жиру: «Я большой поклонник Шевченко. Он был одним из моих любимых игроков»

08 октября 2020, 07:22
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция7 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру после разгромной победы над Украиной в товарищеском матче (7:1) признался, что является поклонником главного тренера украинской команды Андрея Шевченко.

Когда я был подростком, Шевченко был одним из моих любимых игроков, если не самым любимым. Я поприветствовал его после игры. Он часто бывает в «Челси», и я попросил у него футболку с автографом, потому что являюсь его большим поклонником.

Жиру также прокомментировал тот факт, что обошёл Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Теперь 34-летний форвард уступает только Тьерри Анри, у которого на 9 голов больше Жиру (51).

Я очень горд, это большая честь. Очень рад, что всё так получилось. Я также очень рад за команду, мы показали прекрасную игру.

Обогнать Анри? Полагаю, мы должны ставить цели, но пока рановато об этом говорить. Посмотрим, если я дойду до отметки в 46-47 мячей.

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
08 октября в 12:11
Интересно, а в Европе кто-то скажет что был поклонником Андрея Аршавина или какого-нибудь ещё российского игрока?
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 08:07
хорошая игра молодцы))
Аксинья
Аксинья
08 октября в 07:41
сотворил из поклонника наклонника))
beefs
beefs
08 октября в 07:35
Вот уважил, так уважил...
КЭТиК
КЭТиК
08 октября в 07:32
    mihaluch
    mihaluch
    08 октября в 07:25
    Жиру забивает это факт.
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