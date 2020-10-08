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Скалони: «Хорошо, что Месси остался в „Барселоне“»

08 октября 2020, 08:52

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о конфликте нападающего Лионеля Месси с руководством «Барселоны».

Я поговорил с Лео, когда всё было решено, и увидел, что он спокоен относительно своего будущего. С момента его прибытия в расположение сборной у нас было много разговоров. Он счастлив быть здесь. Теперь он хорошо себя чувствует и в своем клубе.

Мы в сборной хотели, чтобы всё было решено, чтобы он играл и был в форме. Для нас хорошо, что он остался в «Барселоне», потому что он продолжает играть и поддерживать высокий уровень. Но мы никогда не вмешивались в решения игрока.

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Loko57
Loko57
08 октября в 09:04
Для сборной хорошо, но хорошо ли это для Барселоны!?
STVA 1
STVA 1
08 октября в 08:59
А разве у него был выбор!!! Он сам себя загнал в такую ситуевину))
avici_liverpool
avici_liverpool
08 октября в 08:59
мдааа, еще бы тебе позволили вмешаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 08:57
Сомневаюсь, что это хорошо. Его удержали чуть не силой. Да, есть контракт и его надо выполнять. Но если человек был настроен уйти, вряд ли он будет рвать жилы за Барсу. Все таки конфликт был, и это не есть хорошо...
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