Скалони: «Хорошо, что Месси остался в „Барселоне“»

Главный тренер сборной Аргентины рассказал о конфликте нападающего с руководством «Барселоны».

Я поговорил с Лео, когда всё было решено, и увидел, что он спокоен относительно своего будущего. С момента его прибытия в расположение сборной у нас было много разговоров. Он счастлив быть здесь. Теперь он хорошо себя чувствует и в своем клубе.

Мы в сборной хотели, чтобы всё было решено, чтобы он играл и был в форме. Для нас хорошо, что он остался в «Барселоне», потому что он продолжает играть и поддерживать высокий уровень. Но мы никогда не вмешивались в решения игрока.