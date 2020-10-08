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«Манчестер Сити» сможет бесплатно подписать Месси в январе

08 октября 2020, 15:26

«Манчестер Сити» все ещё надеется подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщается, каталонский клуб из-за финансовых проблем начал переговоры со своими игроками о сокращении зарплат. Если это произойдет, местное законодательство позволит игрокам расторгать соглашения в одностороннем порядке.

Отмечается, что Месси, который недоволен ситуацией в клубе, может воспользоваться этой возможностью, чтобы перейти в «Манчестер Сити» в январе, когда снова откроется трансферное окно. Ещё одной командой, которая заинтересована в подписании Месси, является «Интер».

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут ответ 25процентный клоун (раскрыть)
09 октября в 00:33
    NGYRZ
    NGYRZ
    08 октября в 22:57
    А если ему не сократить зарплату, то он не подподает под действие закона и будет до конца отрабатывать свой контракт..© Хосеп Бартомеу хе-хе-хе)
    youtomee
    youtomee
    08 октября в 21:54
    "Если это произойдет, местное законодательство позволит игрокам расторгать соглашения в одностороннем порядке." и куда они пойдут?)) проблемы с деньгами скоро у всех будут
    abramjan
    abramjan
    08 октября в 21:11
    трус если уйдет то только в америку к бэкхему
    Давидофф Фармонов
    Давидофф Фармонов
    08 октября в 20:57
    Крыса готова сбежать с тонущего корабля😁😁😁
    Legend 6
    Legend 6 ответ Bom Bom (раскрыть)
    08 октября в 20:37
    Верно, да и Азмун ревновать будет.
    koyiga2148
    koyiga2148 ответ Каталонский Капут (комментарий удален) (раскрыть)
    08 октября в 20:20
    А когда горожане получали десяток от АВ?
    Василий 50
    Василий 50
    08 октября в 20:17
    Скатертью дорога
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 октября в 20:14
    Чем быстрее уйдёт, тем лучше
    Caniggia
    Caniggia
    08 октября в 20:00
    Опять начинаются эти сказки.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 октября в 19:48
    Если ему ещё мало бабок, то пусть лахает и не позорит клуб
    311
    311
    08 октября в 19:43
    Одних только подъемных запросит лямов на 50, так что всё относительно!)
    112910415
    112910415
    08 октября в 19:27
    возможны варианты, как говорится
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9 ответ Шишанутый (раскрыть)
    08 октября в 19:19
    Что такое 0 лямов?!)) Не подведи так братан
    Спагетти
    Спагетти ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    08 октября в 19:11
    Забавнее будет если мансити возьмет его бесплатно и продаст его обратно в барсу лямов за 100))))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 октября в 18:55
    Вот это новости) Да, похоже, что у фанатов Барселоны и персофанов Месси реально грусть и печаль на душе! Ну что же, этот клуб когда-то должен был быть наказан за свои финансовые махинации на трансферном рынке.
    Bom Bom
    Bom Bom ответ Legend 6 (раскрыть)
    08 октября в 18:46
    Едва ли он захочет быть в тени Дзюбы
    Loko57
    Loko57
    08 октября в 18:06
    Буду, не буду, уйду, не уйду... Детский сад.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Шатаут (раскрыть)
    08 октября в 18:01, ред.
    Барса не выйдет из группы, а в ле он не заигран
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 октября в 18:00
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      08 октября в 17:48
      Или про коронавирус, аха-ха.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      08 октября в 17:40
      Не знаешь что написать?Напиши про Месси!
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      08 октября в 17:39
      Эх, жаль, что гном покинет Каталонию, так бы посмеялись над провалами.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Шатаут (раскрыть)
      08 октября в 17:34
      Ты наверное расстроен? Ведь Месси стареет и потихоньку уходит.
      Шатаут
      Шатаут
      08 октября в 17:20
      Он уйдет летом... Зачем уходить зимой, если к этому времени будет заигран за Барсу в ЛЧ... Журналюгам лишь бы ляпнуть абы что....
      VAN ARM
      VAN ARM
      08 октября в 16:57
      фантасты просто отдыхают)))
      Шишанутый
      Шишанутый
      08 октября в 16:52, ред.
      Без платно еще можно взять гнома а большего он не стоит. Рон - 100 лямов, гном - 0 лямов. Ахаха)
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус
      08 октября в 16:51
      Забавно будет, если его подпишут и сразу же прогонят Пепа из Сити, за очередной просер в лч)
      KamazOMvMOZG
      KamazOMvMOZG
      08 октября в 16:48
      Забирай меня скорей - увози за сто морей!)))
      Стеллс
      Стеллс
      08 октября в 16:39
      Вот и проверим правдивость этих сплетен.Подпишет он предварительный контракт с Сити зимой или нет.Я думаю нет.Для Барсы нормальны оба варианта,баланса в составе сейчас нет,но хоть один игрок выпадает,а не два с Суаресом.
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