«Манчестер Сити» сможет бесплатно подписать Месси в январе

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08 октября 2020, 15:26

«Манчестер Сити» все ещё надеется подписать нападающего «Барселоны» .

Как сообщается, каталонский клуб из-за финансовых проблем начал переговоры со своими игроками о сокращении зарплат. Если это произойдет, местное законодательство позволит игрокам расторгать соглашения в одностороннем порядке.

Отмечается, что Месси, который недоволен ситуацией в клубе, может воспользоваться этой возможностью, чтобы перейти в «Манчестер Сити» в январе, когда снова откроется трансферное окно. Ещё одной командой, которая заинтересована в подписании Месси, является «Интер».