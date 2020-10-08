Месси мог перейти в «Челси» в 2004 году, он хотел работать с Моуриньо

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о первой попытке нападающего покинуть «Барселону».

Я думаю, что одна из самых таинственных вещей — это трансфер Месси в «Челси», который так и не состоялся. В 2004 году он был очень близок к переходу в «Челси», потому что хотел играть под руководством Моуриньо. Между ними был долгий разговор, даже два видеозвонока.

Это был первый раз, когда Месси решил покинуть «Барселону». Пару месяцев назад был второй случай. Но тогда, в 2004-м, Месси был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Челси» Абрамовича и Моуриньо.