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Месси мог перейти в «Челси» в 2004 году, он хотел работать с Моуриньо

08 октября 2020, 09:40

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о первой попытке нападающего Лионеля Месси покинуть «Барселону».

Я думаю, что одна из самых таинственных вещей — это трансфер Месси в «Челси», который так и не состоялся. В 2004 году он был очень близок к переходу в «Челси», потому что хотел играть под руководством Моуриньо. Между ними был долгий разговор, даже два видеозвонока.

Это был первый раз, когда Месси решил покинуть «Барселону». Пару месяцев назад был второй случай. Но тогда, в 2004-м, Месси был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Челси» Абрамовича и Моуриньо.

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KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
08 октября в 16:54
Астероид мог упасть в 2000 году на землю...
Шишанутый
Шишанутый
08 октября в 14:50, ред.
Да не куда он не уйдет гном игрок одной команды.
lobsterdam
lobsterdam
08 октября в 14:40
ЖМ уже устал ждать, 16 лет ведь прошло, теперь в самый раз!
12й игрок
12й игрок
08 октября в 14:08, ред.
А я мог пойти не в первую школу а во вторую. Я хотел учиться с другом в одном классе. И че?
. Кроме барсы он нафиг никому не уперся.
Raamtvall
Raamtvall
08 октября в 12:04
А в Анжи в 12м он не хотел перейти? =)
sir_Alex
sir_Alex
08 октября в 10:54
Что ещё он хотел в 2004?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 октября в 10:49
Этот слух запоздал
Dirty_Harry
Dirty_Harry
08 октября в 10:48
С Мауром беспредел такой творить у него бы не вышло
Василий 50
Василий 50
08 октября в 10:46
Гном хочет новый контракт
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 октября в 10:41
Мог не состояться как игрок
Мessi 10
Мessi 10
08 октября в 10:39
Хорошо, что не перешел. Моур сгнобил бы его.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 октября в 10:38
Моуриньо не дал бы сесть себе на шею
Угадайте кто
Угадайте кто
08 октября в 10:19
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    08 октября в 10:10
    Забудьте уже мог бы да не смог)
    dimagas2
    dimagas2
    08 октября в 09:50
    Написать теперь можно уже всякого......
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