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Браво: «Судья убил игру с Уругваем»

09 октября 2020, 05:07
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Чилийский вратарь «Бетиса» Клаудио Браво в своём твиттере раскритиковал судейство в отборочном матче ЧМ-2022 Уругвай — Чили (2:1). По мнению 37-летнего голкипера, рефери должен был назначить пенальти в ворота уругвайской команды за игру рукой у Себастьяна Коатеса. Отметим, что Браво пропускал встречу из-за травмы.

Я не верю... Не зафиксировать такую явную игру рукой... Ужасно!

Если бы ты свистнул то, что мы все видели, и назначил пенальти на 90-й минуте, мы бы повели 2:1. Но ты убил игру. Это просто удручает!

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Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 09:04
Игра то в целом была так себе , одна суета, видно что команды давно не собирались.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 09:02
Рука в естественном положении, но ведь эта рука остановила мяч. На усмотрении судьи и ВАР.
DEIVID
DEIVID
09 октября в 06:38
Да и по... на вас.
sv_1969
sv_1969
09 октября в 06:09
Бывает и такое)))
Анпилкин
Анпилкин
09 октября в 06:05
Судья все испортил
mihaluch
mihaluch
09 октября в 05:35
У каждого своё субьективное мнение.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
09 октября в 05:11
да чистая рука
ДАША Д
ДАША Д
09 октября в 05:11
И тут ВАР не сработал.
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