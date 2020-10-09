Браво: «Судья убил игру с Уругваем»

Чилийский вратарь «Бетиса» в своём твиттере раскритиковал судейство в отборочном матче ЧМ -2022 Уругвай — Чили (2:1). По мнению 37-летнего голкипера, рефери должен был назначить пенальти в ворота уругвайской команды за игру рукой у . Отметим, что Браво пропускал встречу из-за травмы.

Я не верю... Не зафиксировать такую явную игру рукой... Ужасно!

Если бы ты свистнул то, что мы все видели, и назначил пенальти на 90-й минуте, мы бы повели 2:1. Но ты убил игру. Это просто удручает!