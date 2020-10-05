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Арбитр Николаев: «„Рубин“ мог остаться в меньшинстве на 4 минуты раньше»

05 октября 2020, 22:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал момент с желтой карточкой, которую получил полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Первая желтая карточка? Она с оранжевым оттенком. «Рубин» мог остаться в меньшинстве на 4 минуты раньше. VAR мог вмешаться и позвать Москалева к монитору. На повторе видно, что у игрока нет возможности и желания сыграть в мяч. Есть скорость, есть шипы. Много критериев за то, чтобы посмотреть на монитор и изменить желтую карточку на красную.

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Все комментарии
drug01
drug01
05 октября в 23:06
Тогда надо думать иначе
David Young
David Young
05 октября в 22:51
Мог, но не остался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 22:42
Хорошо рассуждать, когда по телеку смотришь...
STVA 1
STVA 1
05 октября в 22:38
Всё равно остался.. Что сейчас обсуждать.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 октября в 22:33
Мог но не остался
Q-J-G
Q-J-G
05 октября в 22:33
Возможно и так, может и мог...
мангo
мангo
05 октября в 22:32
Николаев мог бы свалить раньше
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