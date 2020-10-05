Арбитр Николаев: «„Рубин“ мог остаться в меньшинстве на 4 минуты раньше»

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал момент с желтой карточкой, которую получил полузащитник «Рубина» в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Первая желтая карточка? Она с оранжевым оттенком. «Рубин» мог остаться в меньшинстве на 4 минуты раньше. VAR мог вмешаться и позвать Москалева к монитору. На повторе видно, что у игрока нет возможности и желания сыграть в мяч. Есть скорость, есть шипы. Много критериев за то, чтобы посмотреть на монитор и изменить желтую карточку на красную.