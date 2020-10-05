Федотов: «В матче с „Сочи“ арбитр просто уничтожил „Ростов“ и Карпина»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (4:2).
Кульминацией встречи, конечно, стал момент Нобоа – Норманн. Во-первых, я не понял карточку Карпину – главный тренер «Ростова» просто спросил у резервного за что показали жёлтую, причём спросил спокойно. Я этого не понимаю! А вторая жёлтая – Норманна хотели поймать и удалить. Нобоа следовало удалять за прыжок в ноги сзади без попытки сыграть в мяч – ноги прямые, шипы, это агрессивное поведение. Норманн понимал, что это специально, побежал на Нобоа, но успокоился! Турбин успел его отсечь, мог показать только жёлтую Нобоа – все бы поняли, что он делает. Но нет, он удаляет Норманна.
Это просто беспредел, в матче с «Сочи» арбитр просто уничтожил «Ростов» и Карпина. У меня ощущение, что Турбин ждал, когда удалить Норманна – он же не сразу жёлтые давал, а доставал карточку через какое-то время, ходил, думал там. Оценка Турбина – 7,7.
И еще, футболисты всех команд должны помтавить на место этого Набоа, чтобы у него пропало желание творить такое на поле и может и вовсе уедет в свой индокитай...
И еще, футболисты всех команд должны помтавить на место этого Набоа, чтобы у него пропало желание творить такое на поле и может и вовсе уедет в свой индокитай...
Кто-то Шмурнову позвонил и угрожал ...что бы он на ту несправедливость смотрел как «обыденность»..(в ютубе можете посмотреть и послушать) так что ГАЗПРОМ спонсировал VAR.. дескать никто не может за «помощь» СОЧИ И ЗЕНИТ продажными арбитрами «пукнуть»...как же позорно Все это...нагло пихают всем идею ГАЗПРОМА...Карпина жаль с Норманом...а Нобоа ещё тот....
Кто-то Шмурнову позвонил и угрожал ...что бы он на ту несправедливость смотрел как «обыденность»..(в ютубе можете посмотреть и послушать) так что ГАЗПРОМ спонсировал VAR.. дескать никто не может за «помощь» СОЧИ И ЗЕНИТ продажными арбитрами «пукнуть»...как же позорно Все это...нагло пихают всем идею ГАЗПРОМА...Карпина жаль с Норманом...а Нобоа ещё тот....
Ростов играл против сочи и рефери, а это оченьсложно, рефери это как три дополнительных игрока
Ростов играл против сочи и рефери, а это оченьсложно, рефери это как три дополнительных игрока