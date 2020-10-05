Федотов: «В матче с „Сочи“ арбитр просто уничтожил „Ростов“ и Карпина»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (4:2).

Кульминацией встречи, конечно, стал момент Нобоа – Норманн. Во-первых, я не понял карточку Карпину – главный тренер «Ростова» просто спросил у резервного за что показали жёлтую, причём спросил спокойно. Я этого не понимаю! А вторая жёлтая – Норманна хотели поймать и удалить. Нобоа следовало удалять за прыжок в ноги сзади без попытки сыграть в мяч – ноги прямые, шипы, это агрессивное поведение. Норманн понимал, что это специально, побежал на Нобоа, но успокоился! Турбин успел его отсечь, мог показать только жёлтую Нобоа – все бы поняли, что он делает. Но нет, он удаляет Норманна.

Это просто беспредел, в матче с «Сочи» арбитр просто уничтожил «Ростов» и Карпина. У меня ощущение, что Турбин ждал, когда удалить Норманна – он же не сразу жёлтые давал, а доставал карточку через какое-то время, ходил, думал там. Оценка Турбина – 7,7.