ГлавнаяНовости

Федотов: «В матче с „Сочи“ арбитр просто уничтожил „Ростов“ и Карпина»

05 октября 2020, 21:11
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (4:2).

Кульминацией встречи, конечно, стал момент Нобоа – Норманн. Во-первых, я не понял карточку Карпину – главный тренер «Ростова» просто спросил у резервного за что показали жёлтую, причём спросил спокойно. Я этого не понимаю! А вторая жёлтая – Норманна хотели поймать и удалить. Нобоа следовало удалять за прыжок в ноги сзади без попытки сыграть в мяч – ноги прямые, шипы, это агрессивное поведение. Норманн понимал, что это специально, побежал на Нобоа, но успокоился! Турбин успел его отсечь, мог показать только жёлтую Нобоа – все бы поняли, что он делает. Но нет, он удаляет Норманна.

Это просто беспредел, в матче с «Сочи» арбитр просто уничтожил «Ростов» и Карпина. У меня ощущение, что Турбин ждал, когда удалить Норманна – он же не сразу жёлтые давал, а доставал карточку через какое-то время, ходил, думал там. Оценка Турбина – 7,7.

Все новости
ОфициальноГалимов рассудит «Енисей» и «Спартак» в Кубке России
Вчера, 22:07 Комментарии6
Кукуян: «У меня были опасения перед матчем „Спартака“ и „Зенита“»
15 октября Комментарии14
Кашшаи: «Работа Казарцева в ФНЛ была выдающейся»
15 октября Комментарии15
Хачатурянц назвал главную проблему в работе российских арбитров
15 октября Комментарии6
ОфициальноБезбородов рассудит ЦСКА и «Динамо»
14 октября Комментарии20
ОфициальноМешков рассудит Исландию и Бельгию в Лиге Наций
11 октября Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
06 октября в 22:09
когда Набоа играл в Ростове то я считал его нормальным игроком но после этого матча я понял какое это 12))
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 12:18
Во,офисные-второй рабочий день ноют!!! Как вечер настаёт-стакашку и покой,дом ведь...
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ JirkoFF (раскрыть)
06 октября в 11:19
Где это было?
JirkoFF
JirkoFF
06 октября в 10:36
А может сделать так, как в одной европейской стране лет 10 назад (а может и больше). Судью выслеживали и рядом с домом, или прям у подъезда, избивали его за то что творил беспредел на поле. Так болельщики "обработали" судей 5-6, другие стали боятся и либо вообще не выходили на матч, либо судили строго по закону. Таким образом, беспредел закончился сразу. Между прочим там тоже был некий "BOSS", который управлял всеми и его команда была несколько лет подряд чемпионом страны. Но после этого народ разбушевался, отмутузили нескольких высокопосталенных футбольных чиновников, подали в суд на футбольную ассоциацию и в скором времени "BOSS"-а арестовали, посадили в тюрьму и отсидел реальный срок больше года с конфискацией. С тех пор его команда команда барахталась в середине таблицы и ниже, а после и вовсе продал. Только сейчас она поднимается по чуть-чуть.... А беспредел в стране закончился....
И еще, футболисты всех команд должны помтавить на место этого Набоа, чтобы у него пропало желание творить такое на поле и может и вовсе уедет в свой индокитай...
valt134
valt134
06 октября в 09:31
Нобоа- та ещё 32а Эквадорская... Шушваль дешевая...
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ Леонид Прохорцев 1 (раскрыть)
06 октября в 09:23
Джикия наступил на ахилл Дзюбе и даже желтой нет, вроде как норма
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
06 октября в 09:17
Такой футбол нам не нужен!!!!У
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
06 октября в 08:56
Абсолютно не важно, что думают болельщики и эксперты о Турбине. Главное, что его судейство понравилось Ротенбергу и он его высоко оценил. Ежели РФС применит какие то санкции к Турбину и он пострадает материально. то Ротенберг с лихвой возместит потери. Так и живем.
Ислам0926
Ислам0926
06 октября в 08:01
Ростову нужно подать аппеляцию и попросить больше Турбинабабло не назначать
ekliziast
ekliziast
06 октября в 07:12
У Ростова дармовых казённых бабок нет, и он не может платить судейскому корпусу и ВАРу, потому его и гнобят.Как судят бомжей , также и ихний фарм. Беспредел судейский достал всех. Может их просто лупить при выходе со стадиона , может быть утихомирятся и думать будут.
Madikus
Madikus
06 октября в 07:03, ред.
Беспредел в РФС во главе с Дюковым продолжается!!! В конце матча Спартак -Сочи
Кто-то Шмурнову позвонил и угрожал ...что бы он на ту несправедливость смотрел как «обыденность»..(в ютубе можете посмотреть и послушать) так что ГАЗПРОМ спонсировал VAR.. дескать никто не может за «помощь» СОЧИ И ЗЕНИТ продажными арбитрами «пукнуть»...как же позорно Все это...нагло пихают всем идею ГАЗПРОМА...Карпина жаль с Норманом...а Нобоа ещё тот....
112910415
112910415
06 октября в 04:54
имеют место сочетания отдельных случайных случайностей ...
mortid
mortid
06 октября в 02:16
    Palex
    Palex ответ За наших (раскрыть)
    06 октября в 01:28
    Да мы и не обижаемся, так как нам на эти Сочи, глубоко на...ь. У нас в чемпионате, все кого- то тянут в большей или меньшей степени. Одних на верх, других, что бы не вылетели в пердив.
    Glodor
    Glodor
    06 октября в 01:11
      протон1
      протон1
      06 октября в 00:53
        zzz-
        zzz-
        06 октября в 00:11
        у нас в место судьи платон судит в матчах Сочи..
        DEIVID 2
        DEIVID 2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        06 октября в 00:05
        А у нас что теперь запрещено комментировать судейство в матчах с участием газпромовских команд?
        oFANATo
        oFANATo
        06 октября в 00:05
        Президент РФС питерский Дюков: «Я вижу прогресс в работе арбитров» 🤣😃🤣
        За наших
        За наших
        05 октября в 23:24
        Сочи тянут вверх.. Там пол состава зенита играет.. Не в обиду питерцам, но мне кажется Газпром замешан в том что происходит в матчах клуба Сочи с другими клубами.
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        05 октября в 23:21
        Сначало Спартак,теперь вот и Ростов,кто следующий?!!!!!!!!!!!Скорее всего Краснодар и ЦСКА!!!!!!!!!!!!!
        Milan199675
        Milan199675 ответ Союзник противников (раскрыть)
        05 октября в 23:19, ред.
          evgen seregin
          evgen seregin
          05 октября в 23:18
          Сочи Ротенберга тянут а уши продажные судейки типа Турбина
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          05 октября в 23:06
          Но турбину все таки спасибо за гол Зе ножницами
          ALEX26659
          ALEX26659
          05 октября в 23:01
          турбин полностью выполнил установку газпрома...
          Vasya Oblomov
          Vasya Oblomov ответ VAN ARM (раскрыть)
          05 октября в 22:59
          кто платит Федоту , поделись инфой
          ШМЕЛЬ-258
          ШМЕЛЬ-258
          05 октября в 22:56
          Судья явно симпатизировал сочинцам, либо деньгам их владельца.
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Mi6 (раскрыть)
          05 октября в 22:52
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
            05 октября в 22:49
            Это уважаемый арбитр, и уже многие фаныразных движений признали его не предвзятость и адекватность
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
            05 октября в 22:48
            Может мне эксперту сможешь объяснить суть самоуничтожения?
            Ростов играл против сочи и рефери, а это оченьсложно, рефери это как три дополнительных игрока
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100