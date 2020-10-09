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Гальярдини и Наингголан заразились коронавирусом

09 октября 2020, 14:17

Пресс-служба «Интера» сообщает, что у двух футболистов тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

На карантин отправились полузащитники Роберто Гальярдини и Раджа Наингголан.

Напомним, что ранее два игрока «Интера» также заразились COVID-19.

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Charlie Scene
Charlie Scene
09 октября в 16:08
Новый день ознаменовался новым случаем коронавируса в "Интере". Очередным инфицированным стал Ионуц Андрей Раду.

Тем самым, количество случаев выросло до 5-ти. Если тенденция продолжится, миланское дерби могут отменить.
Charlie Scene
Charlie Scene
09 октября в 14:27
Кошмар...
Всем здоровья , всем кто заразился этой заразой.
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 14:26
Здоровья им обоим....
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