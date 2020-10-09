Гальярдини и Наингголан заразились коронавирусом

Пресс-служба «Интера» сообщает, что у двух футболистов тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
На карантин отправились полузащитники Роберто Гальярдини и Раджа Наингголан.
Напомним, что ранее два игрока «Интера» также заразились COVID-19.
📄 | COMUNICATO— Inter (@Inter) October 9, 2020
FC Internazionale Milano comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono positivi al Covid-19. Per Radu in programma ulteriori controlli 👉 https://t.co/0cryRI7p3d#FCIM
Тем самым, количество случаев выросло до 5-ти. Если тенденция продолжится, миланское дерби могут отменить.
Тем самым, количество случаев выросло до 5-ти. Если тенденция продолжится, миланское дерби могут отменить.
Всем здоровья , всем кто заразился этой заразой.
Всем здоровья , всем кто заразился этой заразой.