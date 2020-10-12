Гендир «Зенита»: «У нас будет более интенсивный график, чем у „Спартака“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен результатами питерской команды в РПЛ .

Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место — есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.

Матч против «Спартака»? Москвичи немного расстроены результатом. А мы — сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю — преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре.