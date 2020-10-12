Гендир «Зенита»: «У нас будет более интенсивный график, чем у „Спартака“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен результатами питерской команды в РПЛ.
Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место — есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.
Матч против «Спартака»? Москвичи немного расстроены результатом. А мы — сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.
У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю — преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре.
Базарные бабы....
Базарные бабы....
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Гендир уже заранее готовит отмазки после встречи с евросередняками в ЛЧ и что мало осталось силенок на РПЛ.
Придется опять подключать админресурс и газпромовских судей.
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Гендир уже заранее готовит отмазки после встречи с евросередняками в ЛЧ и что мало осталось силенок на РПЛ.
Придется опять подключать админресурс и газпромовских судей.
А какой победе говорит этот персонаж?!
А какой победе говорит этот персонаж?!
Не Спартака надо опасаться в борьбе за чемпионство....
Там Федун и без еврокубков себе "якорь" придумает...как 17 лет из 18-ти ....у руля....
Есть команды не хуже...и с не наименьшими амбициями.....которые явно не показали в первой трети первенства то, на что расчитывали....
Всем удачи и здоровья...
Не Спартака надо опасаться в борьбе за чемпионство....
Там Федун и без еврокубков себе "якорь" придумает...как 17 лет из 18-ти ....у руля....
Есть команды не хуже...и с не наименьшими амбициями.....которые явно не показали в первой трети первенства то, на что расчитывали....
Всем удачи и здоровья...
пожалуй вот это заскриню.
пожалуй вот это заскриню.