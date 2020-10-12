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Гендир «Зенита»: «У нас будет более интенсивный график, чем у „Спартака“»

12 октября 2020, 13:58

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен результатами питерской команды в РПЛ.

Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место — есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.

Матч против «Спартака»? Москвичи немного расстроены результатом. А мы — сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю — преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре.

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Все комментарии
abrek123
abrek123
12 октября в 21:20
Да какой там график, все прекрасно знают когда матчи евро начнутся,зениту перенесут все игры и потом они отдохнувшие уставших соперников в подходящий день для зенита в пол ноги вынесут...
praporchik zadov
praporchik zadov
12 октября в 19:06
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
    12 октября в 17:45
    Не трать память телефона на глупости медвеженка))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 октября в 17:43
    Брюгге очен силен
    RIR68
    RIR68
    12 октября в 16:35
      Faustello
      Faustello ответ STVA 1 (раскрыть)
      12 октября в 16:29
      Безобразие!!!)))
      Big krendel
      Big krendel
      12 октября в 16:28
      В таком режиме Зенит играет уже лет 15. Это Спартак выходит в Лигу Европы раз в 10 лет и то на пару игр с установлением антирекордов.
      ArtemBzdn
      ArtemBzdn
      12 октября в 16:18
      До интенсивности ещё далековато, а ели передвигаются.))) А интенсивность? это 6 матчей осенью, а в часах? Да, огромная разница.
      oFANATo
      oFANATo
      12 октября в 16:16, ред.
      Гендир «Зенита»: «У нас будет более интенсивный график, чем у „Спартака“»
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      Гендир уже заранее готовит отмазки после встречи с евросередняками в ЛЧ и что мало осталось силенок на РПЛ.

      Придется опять подключать админресурс и газпромовских судей.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      12 октября в 16:01
      Да какое преимущество у зенита в связи с интенсивностью игр??? дзюба уже сейчас ползает черепахой по полю...) медведев....Ку...Ку.....).
      за
      за
      12 октября в 15:47
      Да ладно, Медведев, во втором тайме питерские игроки еле ноги по полю волочили! )
      А какой победе говорит этот персонаж?!
      STVA 1
      STVA 1 ответ Faustello (раскрыть)
      12 октября в 15:37
      Про Зюбу нет))
      Footbolista
      Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
      12 октября в 14:55
      Все равно будут ныть потом)...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      12 октября в 14:55, ред.
      Не в том лесу грибы ищет.....
      Не Спартака надо опасаться в борьбе за чемпионство....
      Там Федун и без еврокубков себе "якорь" придумает...как 17 лет из 18-ти ....у руля....
      Есть команды не хуже...и с не наименьшими амбициями.....которые явно не показали в первой трети первенства то, на что расчитывали....

      Всем удачи и здоровья...
      andre_can
      andre_can
      12 октября в 14:47
        nubom
        nubom
        12 октября в 14:46
        Слишком оптимистично. При такой примитивной тактике командной игры, в случае невыхода на работу Дзюбы-бурлака, вся эта галера с легионерами встанет на первом же перекате...
        Константин Белых
        Константин Белых
        12 октября в 14:38
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Gunslinger (раскрыть)
          12 октября в 14:37
          Травмы - это одно, так еще заразу можно подхватить , так что всяко может быть. Посмотрим.
          Gunslinger
          Gunslinger ответ Leha-ha50 (раскрыть)
          12 октября в 14:29
          Главное чтобы никаких травм во время игр в ЛЧ!!! :)
          LOpp
          LOpp
          12 октября в 14:28
          У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю — преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов.


          пожалуй вот это заскриню.
          VAN ARM
          VAN ARM
          12 октября в 14:20
          а надежда то на попадание в ле есть?)))))))))))))
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          12 октября в 14:19
          График был заранее известен. А вот кому на пользу он пойдет - это еще неизвестно.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          12 октября в 14:16
          Народные сложностей избегают...
          Faustello
          Faustello
          12 октября в 14:11, ред.
          Не читал, но 100% там есть о величии Зенита и о рекордах Дзюбы!!!
          drug01
          drug01
          12 октября в 14:01
          Желаем удачи и успехов
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