Евсеев — о VAR в РПЛ: «Как судьям надо, так они и будут решать»

Экс-наставник «Уфы» остался недоволен работой VAR в РПЛ .

Специалисты под названием VAR , которые сидят возле телевизора, как хотят, так и трактуют эпизоды.

В нашем матче с «Зенитом» при счете 1:0 решили, что пенальти, когда игрок упал в метре от штрафной. А с «Ротором» волгоградский футболист играет в подкате в штрафной, рука вверху, мяч в нее попадает — 11-метровый не ставят. Как судьям надо, так они и будут решать. В любой ситуации! Есть ВАР или нет — не важно. И никто меня в этом не переубедит.