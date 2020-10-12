Евсеев — о VAR в РПЛ: «Как судьям надо, так они и будут решать»

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев остался недоволен работой VAR в РПЛ.
Специалисты под названием VAR, которые сидят возле телевизора, как хотят, так и трактуют эпизоды.
В нашем матче с «Зенитом» при счете 1:0 решили, что пенальти, когда игрок упал в метре от штрафной. А с «Ротором» волгоградский футболист играет в подкате в штрафной, рука вверху, мяч в нее попадает — 11-метровый не ставят. Как судьям надо, так они и будут решать. В любой ситуации! Есть ВАР или нет — не важно. И никто меня в этом не переубедит.
Его ведь сожрут после таких высказываний
Его ведь сожрут после таких высказываний