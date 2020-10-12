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Евсеев — о VAR в РПЛ: «Как судьям надо, так они и будут решать»

12 октября 2020, 14:44

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев остался недоволен работой VAR в РПЛ.

Специалисты под названием VAR, которые сидят возле телевизора, как хотят, так и трактуют эпизоды.

В нашем матче с «Зенитом» при счете 1:0 решили, что пенальти, когда игрок упал в метре от штрафной. А с «Ротором» волгоградский футболист играет в подкате в штрафной, рука вверху, мяч в нее попадает — 11-метровый не ставят. Как судьям надо, так они и будут решать. В любой ситуации! Есть ВАР или нет — не важно. И никто меня в этом не переубедит.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 06:11
Я солидарен с Вадимом.
112910415
112910415
12 октября в 19:46
человеческий фактор ещё товарищ Сталин ценил !
ekliziast
ekliziast
12 октября в 19:32
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    12 октября в 18:12
    Это было бы правильно.
    nubom
    nubom
    12 октября в 17:25
    В России, кто ЧТО охраняет, тот ТО и имеет. "И никто меня в этом не переубедит"...
    Давайте думать
    Давайте думать
    12 октября в 17:07
    Переубедит тебя всесильный КДК!!!
    oFANATo
    oFANATo
    12 октября в 16:12
    Питерский Дюков: «Я вижу прогресс в российском судействе, арбитры стали меньше ошибаться»😆🤣😆
    Little Caprice
    Little Caprice
    12 октября в 16:02
    В РПЛ он больше тренировать не намерен, я так понимаю? :)
    Его ведь сожрут после таких высказываний
    abrek123
    abrek123
    12 октября в 15:53
      Loko57
      Loko57
      12 октября в 15:42
      Ну теперь ему только и остаётся что рассуждать. Ждём на Матч ТВ.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      12 октября в 15:41
      Единственный вариант наведения порядка - это публичность. Кадры, которые просматривает ВАР, нужно обязательно показывать на табло стадиона. Зрители должны и имеют право видеть то, на основании его принимаются решения.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      12 октября в 15:24, ред.
      Надо бороться с предвзятостью , тогда скандалов меньше будет.
      Faustello
      Faustello
      12 октября в 15:23
      Мочи их Валентиныч!
      VAN ARM
      VAN ARM
      12 октября в 15:18
      чей вар тот и побеждает))))
      ermak6848
      ermak6848
      12 октября в 15:18
      правильно высказался Евссев
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      12 октября в 15:10
      Не был тренером, не станет и экспертом
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      12 октября в 15:06
      Его слова могут вызвать только иронию
      Василий 50
      Василий 50
      12 октября в 15:02
      Это не самое авторитетное мнение
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      12 октября в 15:01
      То количество недостатков, которое в принципе имеет система VAR, при использовании ее в РПЛ автоматически умножается на десять.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      12 октября в 14:58
      Опять не самый умный человек высказался
      shlomo
      shlomo
      12 октября в 14:49
      Каждый трактует так, как видит....один видит стакан на половину пуст, а второй на половину налит....:)))))
      beefs
      beefs
      12 октября в 14:46
      называется открыл Америку, все об этом знают, всем нравится...
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