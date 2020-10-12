Писарев — о Дзюбе: «Он должен в каждом матче хет-трик оформлять?»

Бывший игрок «Спартака» считает, что болельщики не должны критиковать форварда сборной России после матча с Турцией в Лиге Наций.

Дзюба не показал какой-то сверхъестественной игры? А он должен в каждом матче хет-трик оформлять? С чемпионата мира игра у сборной нацелена на Дзюбу. Конечно, изучают нашу команду. У Турции два хороших центральных защитника, разобрали игру Дзюбы и нашли противоядие.