Писарев — о Дзюбе: «Он должен в каждом матче хет-трик оформлять?»

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев считает, что болельщики не должны критиковать форварда сборной России Артема Дзюбу после матча с Турцией в Лиге Наций.
Дзюба не показал какой-то сверхъестественной игры? А он должен в каждом матче хет-трик оформлять? С чемпионата мира игра у сборной нацелена на Дзюбу. Конечно, изучают нашу команду. У Турции два хороших центральных защитника, разобрали игру Дзюбы и нашли противоядие.
В сборной он гроза Фарер и прочего колхоза
Так что соломинка вырастает на глазах
И это лишь разговор о том, лучший ли он нап )
Про игрока вообще речи быть не может
В сборной он гроза Фарер и прочего колхоза
Так что соломинка вырастает на глазах
И это лишь разговор о том, лучший ли он нап )
Про игрока вообще речи быть не может
Речь как я понял,о выборе Черчесова...
Дзюба второй в истории турнира бомбардир по системе гол+пас...у Черчесова большой выбор ??
Кто из российских игроков на сегодня позабиватестей ???
Если есть такой....пусть играет...кто против что ли....
Речь как я понял,о выборе Черчесова...
Дзюба второй в истории турнира бомбардир по системе гол+пас...у Черчесова большой выбор ??
Кто из российских игроков на сегодня позабиватестей ???
Если есть такой....пусть играет...кто против что ли....
-Нет, конечно. Он это в сборной и не делал никогда. Просто ему надо уйти, как минимум из сборной. Свой последний контракт с Зенитом продлил, зачем ему теперь играть?
-Нет, конечно. Он это в сборной и не делал никогда. Просто ему надо уйти, как минимум из сборной. Свой последний контракт с Зенитом продлил, зачем ему теперь играть?
Для начала приведите пример своей кандидатуры на роль центронапа со статистикой хоть на половину приближенную к статистике Артема Сергеевича....Потом и разговоры можно разговаривать....( вкратце...Фамилия/голы/достижения.....Про "не дают шанс" и "статистика Дзюбы вся с оффсайдами" - не утруждайтесь...не тратьте время..)
А то почитав комменты можно подумать клубы прямо таки кишат барселоноподобными забиваками....А Дзюба с Черчесов их игнорят....)))
Для начала приведите пример своей кандидатуры на роль центронапа со статистикой хоть на половину приближенную к статистике Артема Сергеевича....Потом и разговоры можно разговаривать....( вкратце...Фамилия/голы/достижения.....Про "не дают шанс" и "статистика Дзюбы вся с оффсайдами" - не утруждайтесь...не тратьте время..)
А то почитав комменты можно подумать клубы прямо таки кишат барселоноподобными забиваками....А Дзюба с Черчесов их игнорят....)))
недоспециалисты говорят, что он лучший игрок мира, а он даже лучшим напом не может стать, а так как кроме как быть замыкателем и пенальтистом по факту он больше ничего не умеет, образуется вывод, что роналду действительно слишком распиарен и по факту даже далек от того, чтобы быть самый топовым напом хотя бы
недоспециалисты говорят, что он лучший игрок мира, а он даже лучшим напом не может стать, а так как кроме как быть замыкателем и пенальтистом по факту он больше ничего не умеет, образуется вывод, что роналду действительно слишком распиарен и по факту даже далек от того, чтобы быть самый топовым напом хотя бы
Артемка даже сам поржал с этих слов...))))
Артемка даже сам поржал с этих слов...))))