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Писарев — о Дзюбе: «Он должен в каждом матче хет-трик оформлять?»

12 октября 2020, 16:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев считает, что болельщики не должны критиковать форварда сборной России Артема Дзюбу после матча с Турцией в Лиге Наций.

Дзюба не показал какой-то сверхъестественной игры? А он должен в каждом матче хет-трик оформлять? С чемпионата мира игра у сборной нацелена на Дзюбу. Конечно, изучают нашу команду. У Турции два хороших центральных защитника, разобрали игру Дзюбы и нашли противоядие.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath ответ Project Pandora (раскрыть)
13 октября в 10:44
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Killofwrath (раскрыть)
    13 октября в 10:07
    Посмотри статистику по остальным турнирам, там всё отлично, никакой иммобилей даже рядом не пахнет. ЛЧ - лучший, по голам за сборную тоже. А ты хватаешься за один чемпионат как за соломинку ))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ГолдБол (раскрыть)
    13 октября в 02:22, ред.
    Так никто и не утверждает что у Дзюбы филигранный дриблинг...пушечный удар или неимоверная скорость...
    Речь как я понял,о выборе Черчесова...
    Дзюба второй в истории турнира бомбардир по системе гол+пас...у Черчесова большой выбор ??
    Кто из российских игроков на сегодня позабиватестей ???
    Если есть такой....пусть играет...кто против что ли....
    ГолдБол
    ГолдБол ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    12 октября в 20:09
    Давай уберем 9 голов Лихтенштейна (5 голов) и Сан-Марино (4), ну давай не будем считать недокоманды. Я помню как тогда Слуцкий кричал со скамейки "Дайте еще Дзюбе забить". Всем весело было. А потом у Артема пошли по клубам ареды, аренды и еще раз аренды. А давно он Сергеевичем-то стал? Вроде как последние два года немного стало получаться в футбол играть.
    ГолдБол
    ГолдБол
    12 октября в 19:54
    -Он должен в каждом матче хет-трик оформлять?
    -Нет, конечно. Он это в сборной и не делал никогда. Просто ему надо уйти, как минимум из сборной. Свой последний контракт с Зенитом продлил, зачем ему теперь играть?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 октября в 19:26
    Дзюба то не Роналду, не получится
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 октября в 18:19, ред.
    Критиков Дзюбы - вагон и маленькая тележка.....

    Для начала приведите пример своей кандидатуры на роль центронапа со статистикой хоть на половину приближенную к статистике Артема Сергеевича....Потом и разговоры можно разговаривать....( вкратце...Фамилия/голы/достижения.....Про "не дают шанс" и "статистика Дзюбы вся с оффсайдами" - не утруждайтесь...не тратьте время..)

    А то почитав комменты можно подумать клубы прямо таки кишат барселоноподобными забиваками....А Дзюба с Черчесов их игнорят....)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 октября в 17:27
    да нет но играть то начать должен )))ну или делать вид))))
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Project Pandora (раскрыть)
    12 октября в 17:26
    он так много пачек кладёт, что не может даже лучшего бомбардира Серии А взять, играя в команде, у которой нет конкурентов, где все играют на него и где даже судьи тащат за уши, уступая то еще более престарелому Кварьярелле из середняка, до просто видимо более талантливому Иммобиле
    недоспециалисты говорят, что он лучший игрок мира, а он даже лучшим напом не может стать, а так как кроме как быть замыкателем и пенальтистом по факту он больше ничего не умеет, образуется вывод, что роналду действительно слишком распиарен и по факту даже далек от того, чтобы быть самый топовым напом хотя бы
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 октября в 17:20
    Как же это неповоротливое дерево забьёт хоть один гол а Писарев хочет, чтобы он трёшку отгрузил.
    Project Pandora
    Project Pandora
    12 октября в 17:09
    Куча "специалистов" на соккере орёт ежедневно, что Роналду недофутболист. Тем не менее тот ежегодно отгружает голы пачками. Видимо его тактику разобрать до сих пор не смогли ))
    ДСА
    ДСА
    12 октября в 17:03
    На такое он не способен.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    12 октября в 16:55
    Не можем же мы каждый раз против Сан-Марино играть. Но уж там то Артемка покажет свой класс, а потом еще полгода варежку закрывать не будет
    Caniggia
    Caniggia
    12 октября в 16:37
    Дни Дзюбы на высоком уровне сочтены, возраст даёт знать.
    Faustello
    Faustello
    12 октября в 16:34, ред.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      12 октября в 16:26
      Хет-трик? В каждом матче?
      Артемка даже сам поржал с этих слов...))))
      ArtemBzdn
      ArtemBzdn
      12 октября в 16:23
      Какой хет-трик? Хоть бы один забить ему. Таким грузилом перешагивает по полю. Тактику надо менять у сборной, но уже без Дзюбы.
      Cat01
      Cat01
      12 октября в 16:17
      Пожелаю удачи
      Q-J-G
      Q-J-G
      12 октября в 16:15
      Ну если бы сборная России играла в каждом матче с Сан-Марино и Лихтенштейном то почему бы и нет....
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