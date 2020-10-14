Рока: «Был счастлив, когда „Бавария“ обыграла „Барселону“ со счётом 8:2»

Новичок «Баварии» поделился мнением о матче 1/4 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и «Барселоной» (8:2).

Все знают, что между «Барселоной» и «Эспаньолом» идёт серьезное соперничество [Рока перешёл в «Баварию» из «Эспаньола»]. Очевидно, что я поддерживал «Баварию» в том матче.

Я был очень счастлив, что мюнхенцам удалось победить, хотя такой крупный счёт стал неожиданностью для всех. Превосходство, которое «Бавария» показала на поле, было чем-то впечатляющим.