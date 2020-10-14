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Рока: «Был счастлив, когда „Бавария“ обыграла „Барселону“ со счётом 8:2»

14 октября 2020, 15:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 8Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Новичок «Баварии» Марк Рока поделился мнением о матче 1/4 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и «Барселоной» (8:2).

Все знают, что между «Барселоной» и «Эспаньолом» идёт серьезное соперничество [Рока перешёл в «Баварию» из «Эспаньола»]. Очевидно, что я поддерживал «Баварию» в том матче.

Я был очень счастлив, что мюнхенцам удалось победить, хотя такой крупный счёт стал неожиданностью для всех. Превосходство, которое «Бавария» показала на поле, было чем-то впечатляющим.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
14 октября в 23:12
Мы тоже очень рады были этому событию!!!
goalaktika
goalaktika
14 октября в 21:07
Этот позор запомнили все ))
NGYRZ
NGYRZ
14 октября в 19:08
А мы та как были рады!

Знатно щелкнули по носу зазнавшемуся футбольныму выскочке.
Давайте думать
Давайте думать
14 октября в 17:34
Как бы Роке в Леганесы или Малаги какие нибудь в аренду не отправиться (если плохо в Баварии себя покажет) там то Месси твои слова и припомнит))
feris1
feris1
14 октября в 16:47
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 октября в 16:25
    Не только Марк был рад но и вся Европа.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 октября в 16:16
    Какой кровожадный Рока!
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    14 октября в 16:16
    Бавария уровнем и классом выше Барсы. )))))
    beefs
    beefs
    14 октября в 15:49
    и чего это он вспомнил...
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