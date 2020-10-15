Саутгейт — после поражения от Дании: «Очень горжусь нашими парнями»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал поражение от Дании (0:1) в матче Лиги Наций. На 32-й минуте англичане остались в меньшинстве, защитник «Манчестер Юнайтед» получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Перед самым концом встречи был удалён ещё один английский игрок — защитник «Челси» .

Я был очень горд тем, как мы играли. Думаю, при игре в равных составах мы были великолепны и доставляли сопернику всевозможные проблемы на правом фланге. Удаление и пенальти изменили всё.

Мы проявили стойкость и показали отличный пример того, как прагматично играть в меньшинстве и когда прессинговать. Их вратарь совершил потрясающий сейв и сохранил счёт 1:0. Я очень горжусь парнями в последние 10 дней, они учатся и растут над собой.

Что касается удаления Магуайра, самое неприятное — это то, что мы очень хорошо играли как с мячом, так и без него, но таков футбол. Такие моменты меняют ход встречи, красные карточки непозволительны при любом уровне игры.

Удаление Джеймса? Мне сообщили, что карточку дали за споры. Как молодой игрок, Джеймс должен признать, что это неприемлемо. При этом он показал выдающуюся игру сегодня.