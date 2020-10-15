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Саутгейт — после поражения от Дании: «Очень горжусь нашими парнями»

15 октября 2020, 04:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Дании (0:1) в матче Лиги Наций. На 32-й минуте англичане остались в меньшинстве, защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Перед самым концом встречи был удалён ещё один английский игрок — защитник «Челси» Рис Джеймс.

Я был очень горд тем, как мы играли. Думаю, при игре в равных составах мы были великолепны и доставляли сопернику всевозможные проблемы на правом фланге. Удаление и пенальти изменили всё.

Мы проявили стойкость и показали отличный пример того, как прагматично играть в меньшинстве и когда прессинговать. Их вратарь совершил потрясающий сейв и сохранил счёт 1:0. Я очень горжусь парнями в последние 10 дней, они учатся и растут над собой.

Что касается удаления Магуайра, самое неприятное — это то, что мы очень хорошо играли как с мячом, так и без него, но таков футбол. Такие моменты меняют ход встречи, красные карточки непозволительны при любом уровне игры.

Удаление Джеймса? Мне сообщили, что карточку дали за споры. Как молодой игрок, Джеймс должен признать, что это неприемлемо. При этом он показал выдающуюся игру сегодня.

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Все комментарии
galem72
galem72
15 октября в 11:31
А удалённым магваем он тоже очень гордится? ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 06:35
Просто не повезло!
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 06:34
Он гордится поражением, странный тренер.
STVA 1
STVA 1
15 октября в 05:04
Что сказал Усатый нашим?)))
ДСА
ДСА
15 октября в 04:59
Тут плакать надо, а не гордиться.
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