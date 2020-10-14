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Суркис: «С Роналду „Ювентус“ — это одна команда, без него — совсем другая»

14 октября 2020, 22:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус20.10.2020 в 19:55 Не начался

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на новость о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. 20 октября состоится матч между «бело-голубыми» и туринцами в Лиге чемпионов.

Что касается заболевания Роналду коронавирусом, то я расстраиваюсь, когда вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления, а также всем игрокам обходиться без травм, ведь они дарят нам спектакль. С Роналду «Ювентус» — это одна команда, без него — совсем другая. Но им есть, кем его достойно заменить. Это у нас, если выпадает два футболиста, уже тяжело найти им равноценную замену. А у них таких проблем нет. Но я надеюсь на наших парней, которых подготовит Луческу, на то, что они выйдут на поле и дадут такой же бой «Ювентусу», какой они дали сборной Испании.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 октября в 02:06
У Пирло есть неплохие варианты без Криша, будет интересно.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
15 октября в 00:20, ред.
Роналду тут не причем. Все дело в Орсато. С ним юва побеждает, пенки обязательно пробивает, без него- нет пенок и побед тоже))
dzvinka
dzvinka
15 октября в 00:18, ред.
оо, это самый главный експерт в футболе высказался)))
любая кухарка, да даже федун, ито лучше суркиса шарят по части оценки игроков и тренеров.
95-shishani-95
95-shishani-95
14 октября в 23:10
Посмотрим...
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 23:05
ПУСТЬ БУДЕТ ТАК РАЗ ДРУГОГО ОПРАВДАНИЯ НЕТ))
офигенный
офигенный
14 октября в 22:49, ред.
Офигеть глупость сказал
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