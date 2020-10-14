Суркис: «С Роналду „Ювентус“ — это одна команда, без него — совсем другая»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на новость о том, что форвард «Ювентуса» заразился коронавирусом. 20 октября состоится матч между «бело-голубыми» и туринцами в Лиге чемпионов.

Что касается заболевания Роналду коронавирусом, то я расстраиваюсь, когда вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления, а также всем игрокам обходиться без травм, ведь они дарят нам спектакль. С Роналду «Ювентус» — это одна команда, без него — совсем другая. Но им есть, кем его достойно заменить. Это у нас, если выпадает два футболиста, уже тяжело найти им равноценную замену. А у них таких проблем нет. Но я надеюсь на наших парней, которых подготовит Луческу, на то, что они выйдут на поле и дадут такой же бой «Ювентусу», какой они дали сборной Испании.