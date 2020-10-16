Тер Штеген пропустит матч против «Реала»

Голкипер «Барселоны» пропустит матч 7-го тура Ла Лиги против «Реала». Об этом сообщил главный тренер каталонского клуба .

Я не верю, что он будет готов играть на следующей неделе. У нас нет даты его возвращения в строй. Нам просто нужно следить за курсом его восстановления от травмы.