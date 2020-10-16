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Тер Штеген пропустит матч против «Реала»

вчера, 22:13
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал24.10.2020 в 17:00 Не начался

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген пропустит матч 7-го тура Ла Лиги против «Реала». Об этом сообщил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.

Я не верю, что он будет готов играть на следующей неделе. У нас нет даты его возвращения в строй. Нам просто нужно следить за курсом его восстановления от травмы.

Напомним, что в августе Тер Штеген перенёс операцию на колене.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:57, ред.
Надеюсь, что Реал сумеет выиграть у Барсы!!!
Буду рад, если забьют Бензема, Рамос, Асенсио и Винисиус!
рус фан
рус фан
сегодня в 01:48, ред.
У нас Азар будет пропускать классико, а у каталонских Тер Штеген, эта потеря позначимей мадридской по крайней мере сейчас, Реалу победы, каталонским поражения пожелаю, ну а немцу здоровья.
dalex83
dalex83
сегодня в 00:09
Унылая игра обоих команд.
Чуйка говорит, что Реал выиграет...
Очередной раз гном поднимит бунт и истерику и вызовет Дзюбу.. Но после этого, выяснится, что Месси и Роналду пара....
Стеллс
Стеллс ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:32
Не заметил невыразительности Барсы в этом сезоне.С Севильей была усталость от Сельты,с которой очень даже выразительно сыграли,вдесятером.
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 23:28
Это потеря.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:52
Потеря из потерь!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:45
Беда не приходит одна. Так то очень невыразительно команда выглядит, а тут еще такая потеря.
Мessi 10
Мessi 10 ответ Big krendel (раскрыть)
вчера в 22:40
Объективно Реал тоже мёртвый сейчас)) но сливочным может сыграть на руку хаос в Барселоне
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:32
Пусть Реал выиграет!!!
Big krendel
Big krendel
вчера в 22:15
Реал в этом сезоне сильнее. Победа будет за ним.
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