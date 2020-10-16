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Тухель: «У ПСЖ есть только 11-13 игроков на матч с „Нимом“»

вчера, 05:53
НимЛоготип футбольный клуб Ним0 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о серьёзных кадровых проблемах своей команды перед матчем 7-го тура Лиги 1 с «Нимом».

Нам не везёт. Теперь у нас в лазарете Дракслер, Верратти и Маркиньос. Их не будет в матче с «Нимом» и может не оказаться в игре с «Манчестер Юнайтед» [во вторник]. Андер Эррера не тренировался с нами из-за коронавируса.

Данилу контактировал с Роналду в сборной Португалии и поэтому временно не может быть с командой. Похожая ситуация с Дагба и молодёжной сборной Франции. Но если его третий тест даст отрицательный результат, он сможет тренироваться с нами.

По-прежнему травмирован Керер, Бернат. Мауро Икарди повредил колено в прошлую среду. Травма не очень серьёзная, но он пропустит матчи с «Нимом» и МЮ.

Я хочу, чтобы на игру с «Нимом» вышел амбициозный и смелый состав. Подобрать его — хорошая задачка для нас. С другой стороны, всё просто, если учесть, что в нашем распоряжении только 11-13 игроков, которые могут выйти в старте! Будем подталкивать команду к победе. Это лучший способ подготовиться к игре с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, из-за дисквалификации с «Нимом» также не смогут сыграть защитник Лайвен Курзава и полузащитник Анхель Ди Мария, который был наказан за плевок в сторону игрока «Марселя».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:57
Для таких случаев есть молодежный состав!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:13
Каждый раз думаю: когда люди начнут читать что-то помимо заголовка и когда эти самые заголовки начнуть соответствовать содержимому. "11-13 игроков" и "11-13 игроков, которые могут выйти в старте" - разница-то ощутимая, не так ли?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:39
Ну и что, любой из этих игроков стоит дороже чем весь клуб Ним.
Анд-м
Анд-м
вчера в 11:06
Уже отговорки в случае поражения есть 😆👍
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:15
Он даже не знает точно 11 ,12 или 13?)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:40
думаю и этого хватит на ним))))
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов
вчера в 07:44
Где второй состав, молодежка??? Пачками купили в свое время подряд всех. Вот выпускай их, пусть поиграют
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:42
Игроков ПСЖ вполне хватит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:03
А скоьько тебе надо? 20?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:56
Расслабляет соперника, но ставить на этот матч я не буду...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 06:26
Для игры с Нимом - достаточно...
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:21
Ситуация конечно тяжёлая но не катастрофа.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 06:08
Кто в этом виноват?
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
вчера в 06:06
Вы должны 11 игроками всю лигу 1 выносить не парясь.
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