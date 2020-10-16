Тухель: «У ПСЖ есть только 11-13 игроков на матч с „Нимом“»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» рассказал о серьёзных кадровых проблемах своей команды перед матчем 7-го тура Лиги 1 с «Нимом».

Нам не везёт. Теперь у нас в лазарете Дракслер, Верратти и Маркиньос. Их не будет в матче с «Нимом» и может не оказаться в игре с «Манчестер Юнайтед» [во вторник]. Андер Эррера не тренировался с нами из-за коронавируса.

Данилу контактировал с Роналду в сборной Португалии и поэтому временно не может быть с командой. Похожая ситуация с Дагба и молодёжной сборной Франции. Но если его третий тест даст отрицательный результат, он сможет тренироваться с нами.

По-прежнему травмирован Керер, Бернат. Мауро Икарди повредил колено в прошлую среду. Травма не очень серьёзная, но он пропустит матчи с «Нимом» и МЮ .

Я хочу, чтобы на игру с «Нимом» вышел амбициозный и смелый состав. Подобрать его — хорошая задачка для нас. С другой стороны, всё просто, если учесть, что в нашем распоряжении только 11-13 игроков, которые могут выйти в старте! Будем подталкивать команду к победе. Это лучший способ подготовиться к игре с «Манчестер Юнайтед».