Роналду рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом.
У меня нет симптомов заболевания, я в порядке.
🔴 CRISTIANO, tras su POSITIVO en #COVID19: “No tengo síntomas”.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 16, 2020
“Me encuentro bien, duermo bien”. pic.twitter.com/fsahyEDpZj
Вроде как троллинг в отношении футбольной персоны не является нарушением.
"Кристи: "Ковид фигня, лишь бы был милый рядом......""
Где здесь нарушения? Разве здесь сказано о клубе или и ещё о чём прописано правилами?
Фото? а Здесь то чего неприличного? Тогда уж надо все фото с Роналду запрещать.
Давайте без лишних симпатии и антипатии, а опираться только на правила соккера.
Вроде как троллинг в отношении футбольной персоны не является нарушением.
"Кристи: "Ковид фигня, лишь бы был милый рядом......""
Где здесь нарушения? Разве здесь сказано о клубе или и ещё о чём прописано правилами?
Фото? а Здесь то чего неприличного? Тогда уж надо все фото с Роналду запрещать.
Давайте без лишних симпатии и антипатии, а опираться только на правила соккера.
Да ясное дело,что у Кришны с его физподготовкой,да и финансовыми возможностями, ковид19 просто упал в осадок. Кто такой Роналду и кто такой Ковид,о последнем услышали лишь в этом году,а о португальце знают даже в кишлаках и аулах и причём очень давно. Лично я не видел футболки с ковидом,которые разлетаются,как горячие пирожки.
Да ясное дело,что у Кришны с его физподготовкой,да и финансовыми возможностями, ковид19 просто упал в осадок. Кто такой Роналду и кто такой Ковид,о последнем услышали лишь в этом году,а о португальце знают даже в кишлаках и аулах и причём очень давно. Лично я не видел футболки с ковидом,которые разлетаются,как горячие пирожки.