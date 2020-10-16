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Роналду рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом

вчера, 18:28

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом.

У меня нет симптомов заболевания, я в порядке.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:18
А что опять правила изменили?
Вроде как троллинг в отношении футбольной персоны не является нарушением.

"Кристи: "Ковид фигня, лишь бы был милый рядом......""
Где здесь нарушения? Разве здесь сказано о клубе или и ещё о чём прописано правилами?
Фото? а Здесь то чего неприличного? Тогда уж надо все фото с Роналду запрещать.
Давайте без лишних симпатии и антипатии, а опираться только на правила соккера.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:12
    feris1
    feris1
    вчера в 20:29
    Ну значит ему не надо будет восстанавливаться!
    Agamaga
    Agamaga
    вчера в 19:27
    Успокоил своих ботов в инстаграме ахахах
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 19:06
    Человек болеет а вы по питерски
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 18:47, ред.
      Killofwrath
      Killofwrath
      вчера в 18:46, ред.
      очень жаль, нарциссу бы не помешало немного пострадать после своего поведения
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 18:43
        David Young
        David Young
        вчера в 18:29
        Очень приятно это слышать.
        BarSlona
        BarSlona
        вчера в 18:28
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