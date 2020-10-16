Де Брюйне не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне пропустит предстоящие матчи «горожан» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола.
Не думаю, что у Кевина серьезная травма, но следующие несколько матчей он пропустит.
Всё, что связано с атакой в МС, голевыми и голами в ворота соперника, в большинстве случаев, не обходится без де Брюйне. Главный "тащёр"-М.С.
Всё, что связано с атакой в МС, голевыми и голами в ворота соперника, в большинстве случаев, не обходится без де Брюйне. Главный "тащёр"-М.С.