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Де Брюйне не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах

вчера, 17:17

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне пропустит предстоящие матчи «горожан» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола.

Не думаю, что у Кевина серьезная травма, но следующие несколько матчей он пропустит.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Dexter2110 (раскрыть)
вчера в 22:12
может Швепс сливает игру своему подмастерье?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:07
Как это "не серьёзная травма, но пропустит несколько матчей"?
Dexter2110
Dexter2110
вчера в 19:48
у Арсенала все шансы на победу т.к. у Сити все напы поломаные так еще и КБД поломался. не пруха((((
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:22
Вот из-за этой хрустальности Кевин и недополучает свои ЗМ, точнее вообще не получает..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:59
Здоровья рыжему
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:40
вот для чего был нужен Зинченко - это же двойник КдБ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:15
на ряду с Эдерсон - ключевой игрок.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:14
неужто в Лиге Наций травму получил? И на кой этот недо-турнир нужен? Лучше бы ЧЕ провели.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:45
Без де Брюйне - Манчестер Сити намного слабее...
Всё, что связано с атакой в МС, голевыми и голами в ворота соперника, в большинстве случаев, не обходится без де Брюйне. Главный "тащёр"-М.С.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:25
Должны справиться и без него...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:25
Начало и так не задалось, так еще и это
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:23
Надо передохнуть, болячку залечить.
David Young
David Young
вчера в 17:20
Большая потеря для МС.
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