Лэмпард: «Зиеш готов дебютировать за „Челси“»

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии футболистов перед матчем 5-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Менди не готов сыграть в завтрашнем матче, но мы надеемся, что его травма не слишком серьезная.

Тиаго Силва не поможет нам завтра. У игрока был долгий перелёт из Бразилии.

Чилуэлл получил повреждение в матче сборной Англии, но он готов играть.

Пулишич может выйти на поле с первых минут. Зиеш готов дебютировать за «Челси», но мы рассчитываем, что он сможет появиться на поле только во втором тайме.