ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Зиеш готов дебютировать за „Челси“»

вчера, 18:04
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон17:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии футболистов перед матчем 5-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Менди не готов сыграть в завтрашнем матче, но мы надеемся, что его травма не слишком серьезная.

Тиаго Силва не поможет нам завтра. У игрока был долгий перелёт из Бразилии.

Чилуэлл получил повреждение в матче сборной Англии, но он готов играть.

Пулишич может выйти на поле с первых минут. Зиеш готов дебютировать за «Челси», но мы рассчитываем, что он сможет появиться на поле только во втором тайме.

Все новости
ОфициальноШесть игроков молодёжной команды «Торино» заразились коронавирусом
Сегодня, 00:45 Комментарии5
ОфициальноТер Штеген пропустит матч против «Реала»
Вчера, 22:13 Комментарии10
Клопп: «Мане и Алькантара готовы сыграть против „Эвертона“»
Вчера, 20:49 Комментарии9
ОфициальноЭдегор получил травму камбаловидной мышцы бедра
Вчера, 20:09 Комментарии5
Роналду рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом
Вчера, 18:28 ФотоКомментарии10
Де Брюйне не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах
Вчера, 17:17 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:09
Удачи Хакиму! Пусть выйдет и сделает результат!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:55
ну раз говорит значит знает)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:32
Чернозадый долго будет сидеть лавочке.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:12
Посмотрим на что он способен в АПЛе.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:08
Место его уже забито.
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:05
По ходу будет играть,потом ждут Севилья и МЮ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100