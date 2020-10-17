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ЦСКА продал все билеты на матч с «Динамо»

17 октября 2020, 09:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что все билеты на матч 11-го тура РПЛ с «Динамо» проданы.

«Армейский клуб реализовал всю билетную программу на домашний матч с „Динамо“, который состоится 18 октября. Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы в день матча работать не будут», — сообщает ЦСКА.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 октября в 13:39
Не надо стебаться по этому поводу. Ситуация в Москве да и в Питере такая, что со дня на день могут вообще все закрыть, сначала футбол без зрителей, а потом зрители без футбола. Не повод для юмора и сарказма. К сожалению.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 11:07
    112910415
    112910415
    17 октября в 10:55
    "Всё" и "много" - в данном случае не синонимы!
    Red blu
    Red blu
    17 октября в 10:24
    Хорошо ещё что столько разрешили пускать на стадион в пандемию.
    cska vperiod
    cska vperiod
    17 октября в 10:08
    Мы постепенно привыкнем к тому, что стадионы будут пустыми.
    cska1948
    cska1948
    17 октября в 10:03
    Кто раньше встал, того и тапки (билеты)!
    Faustello
    Faustello
    17 октября в 10:01
    Это Гинер все купил!)))
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    17 октября в 10:01
    Всех болельщиков пришлось собрать из Москвы и соседних областей))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 октября в 09:51
    А когда было иначе,этож ЦСКА!
    sv_1969
    sv_1969
    17 октября в 09:37, ред.
    Не удивительно... Коронавирус урезал вместимость
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 октября в 09:36
    повезло не всем))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 октября в 09:32, ред.
    А сколько билетов и сколько зрителей будет допущено не сказано......
    Может их было то...2 билета....

    Не поймёшь ни разу....сколько сейчас в столице допустимо зрителей......
    Локо принимает дома в 4-х домашних играх по 7 тысяч на трибунах.....
    Динамо по 5 тысяч....
    ЦСКА в 2-х матчах по 7 тысяч...а в двух последних по 12 тысяч....
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 октября в 09:31
    Кто успел, тот попал
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