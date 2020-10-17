ЦСКА продал все билеты на матч с «Динамо»

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что все билеты на матч 11-го тура РПЛ с «Динамо» проданы.
«Армейский клуб реализовал всю билетную программу на домашний матч с „Динамо“, который состоится 18 октября. Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы в день матча работать не будут», — сообщает ЦСКА.
Может их было то...2 билета....
Не поймёшь ни разу....сколько сейчас в столице допустимо зрителей......
Локо принимает дома в 4-х домашних играх по 7 тысяч на трибунах.....
Динамо по 5 тысяч....
ЦСКА в 2-х матчах по 7 тысяч...а в двух последних по 12 тысяч....
Может их было то...2 билета....
Не поймёшь ни разу....сколько сейчас в столице допустимо зрителей......
Локо принимает дома в 4-х домашних играх по 7 тысяч на трибунах.....
Динамо по 5 тысяч....
ЦСКА в 2-х матчах по 7 тысяч...а в двух последних по 12 тысяч....