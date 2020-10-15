Перекладина Ионова и конец голевой серии. Россия завершила домашний цикл без побед

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вчера, 00:36

Сборная России потеряла очки в матче с Венгрией. Снова не удалось победить в Лиге Наций. «Соккер.ру» — о матче, в котором победа была близка.

По ощущениям от первого тайма могло показаться, что это было продолжение игры с Турцией, где россияне ударно провели первую половину, а потом всё растеряли и упустили преимущество, отыграв невнятно во втором тайме. Как будто из него команда перешла в дебют матча с Венгрией, где уже в первой атаке пришлось спасать Антону Шунину, пусть гости и создали эту остроту из офсайда.

Дальше лучше не было до самого перерыва. Всего один удар по чужим воротам нанесли подопечные Станислава Черчесова в первом тайме. И тот мимо ворот. Венгры оказывались не сильно эффективнее и острее, но до них нам дела нет – они приехали с задачей не проиграть, тогда как у России стояла цель только победить. Но в первом тайме явно не хватало резкости, динамики для использования пустот в построениях венгров, которые отнюдь не были идеальными, но умудрялись и попрессинговать, и отступить организованно. Более или менее светлым пятном был активный Игорь Смольников, который организовал несколько намеков на опасные моменты, но и его подводила точность завершающего паса. Либо открывания партнеров. Тут как посмотреть. С таким Смольниковым даже как-то не чувствовалась нехватка Фернандеса.

Впрочем, больше светлых зон до перерыва и не было. Если Артема Дзюбу, Магомеда Оздоева и Романа Зобнина еще можно было заметить в борьбе, то Антон Миранчук, Далер Кузяев и отчасти Алексей Ионов выпадали конкретно. Поэтому первые двое и стали главными кандидатами на замену. Их убрали уже в самом начале второго тайма – Черчесов сперва дал возможность все же показать себя после перерыва. А когда увидел, что ничего не поменялось, выпустил вместо них Зелимхана Бакаева и Андрея Мостового.

С их выходом, кстати, игра России заметно преобразилась. Пожалуй, лучший 15-20-минутный отрезок как раз пришелся на первые минуты их нахождения на поле. Главное, что удалось сделать россиянам, это увеличить скорость взаимодействия и перенести активность на левый фланг, поскольку до перерыва работал только Смольников справа. Как раз во втором тайме эту лавочку прикрыли, поскольку Марко Росси хватило наблюдательности, и он усилил фланг Аттилой Фиолой, который сменил не справлявшегося со Смольниковым Филипа Холендера.

Таким образом, главная «затыкательная» перестановка Венгрии сработала. Но и у России игра пошла живее. Именно на том отрезке следовало забивать еще и еще, на этот отрезок пришлось и оживление Ионова, который угодил в перекладину, возникли моменты у Дзюбы и других, пусть и несколько суматошные и сумбурные. Именно эта суета показывала, что слаженности в действиях все еще не хватает, а острота создается за счет усталости венгров, которые проводили третий матч на выезде подряд и во втором тайме вообще почти не добирались до ворот Шунина. Хотя главное для себя сделали – не пропустили. А общее впечатление от игры: все устали. Вот все.

Таким образом, сборная России уже в третьем домашнем матче подряд не может победить, забила на этом отрезке два мяча. Второй раз подряд играет вничью. При этом россияне сохраняют с 8 очками первое место в группе, тогда как венгры с 7 очками расположились на второй позиции. Стоит отметить, что впервые с ноября 2018 года Россия не забила. Тогда она уступила в Лиге Наций Швеции со счетом 0:2. И серия матчей с голами составляла 14 встреч до сего момента.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (1) – 6 (0)

Красноречивая статистика, говорящая о том, как команды использовали свои подходы к штрафным. Их было не так и мало, но вот доведение подходов до состояния даже намеков на голевые моменты страдало что у одних, что у других. При этом очень различались показатели по таймам. Например, у России в первом тайме всего один удар был, а у Венгрии – четыре. Несложно посчитать, как все изменилось после перерыва. Правда, не в главном – в результативности попыток. А самым бьющим стал Дзюба. На его счету четыре попытки и единственная в створ. Также у России было попадание в перекладину за авторством Ионова, который всего пробил два раза.

Владение мячом (точность передач): 56% (78%) – 44% (69%)

Очень невысокий показатель точности передач. Причем у обеих команд. Значение ниже 80 процентов, особенно при большем владении мячом, показывает зачастую, что на финальной стадии комбинаций именно точного розыгрыша и не хватает. При этом по ходу встречи Россия улучшала эти цифры, как и в случае с ударами. Ведь до второго тайма на каких-то отрезках даже простой контроль мяча был на стороне венгров. В итоге же россияне сделали на сотню передач больше, чем венгры, и на сотню передач больше точных пасов.

Обводки (фолы): 6 (16) – 7 (17)

В этом матче бросалось в глаза отсутствие успешных обводок. Всего два футболиста выделялись на этом фоне. У венгров это было Него, который совершил три обводки, но в основном в глубине поля, так что реальной остроты они не принесли – зато на нем россияне фолили, например. У России лучшим оказался Смольников с двумя обводками. При этом Игорь как раз их проводил в атаке и создавал острые моменты в первом тайме благодаря этим действиям. А вот дальше срабатывало правило из предыдущего подраздела, где про отсутствие точных завершающих передач.