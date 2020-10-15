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Перекладина Ионова и конец голевой серии. Россия завершила домашний цикл без побед

вчера, 00:36
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Сборная России потеряла очки в матче с Венгрией. Снова не удалось победить в Лиге Наций. «Соккер.ру» — о матче, в котором победа была близка.

По ощущениям от первого тайма могло показаться, что это было продолжение игры с Турцией, где россияне ударно провели первую половину, а потом всё растеряли и упустили преимущество, отыграв невнятно во втором тайме. Как будто из него команда перешла в дебют матча с Венгрией, где уже в первой атаке пришлось спасать Антону Шунину, пусть гости и создали эту остроту из офсайда.

Дальше лучше не было до самого перерыва. Всего один удар по чужим воротам нанесли подопечные Станислава Черчесова в первом тайме. И тот мимо ворот. Венгры оказывались не сильно эффективнее и острее, но до них нам дела нет – они приехали с задачей не проиграть, тогда как у России стояла цель только победить. Но в первом тайме явно не хватало резкости, динамики для использования пустот в построениях венгров, которые отнюдь не были идеальными, но умудрялись и попрессинговать, и отступить организованно. Более или менее светлым пятном был активный Игорь Смольников, который организовал несколько намеков на опасные моменты, но и его подводила точность завершающего паса. Либо открывания партнеров. Тут как посмотреть. С таким Смольниковым даже как-то не чувствовалась нехватка Фернандеса.

Впрочем, больше светлых зон до перерыва и не было. Если Артема Дзюбу, Магомеда Оздоева и Романа Зобнина еще можно было заметить в борьбе, то Антон Миранчук, Далер Кузяев и отчасти Алексей Ионов выпадали конкретно. Поэтому первые двое и стали главными кандидатами на замену. Их убрали уже в самом начале второго тайма – Черчесов сперва дал возможность все же показать себя после перерыва. А когда увидел, что ничего не поменялось, выпустил вместо них Зелимхана Бакаева и Андрея Мостового.

С их выходом, кстати, игра России заметно преобразилась. Пожалуй, лучший 15-20-минутный отрезок как раз пришелся на первые минуты их нахождения на поле. Главное, что удалось сделать россиянам, это увеличить скорость взаимодействия и перенести активность на левый фланг, поскольку до перерыва работал только Смольников справа. Как раз во втором тайме эту лавочку прикрыли, поскольку Марко Росси хватило наблюдательности, и он усилил фланг Аттилой Фиолой, который сменил не справлявшегося со Смольниковым Филипа Холендера.

Таким образом, главная «затыкательная» перестановка Венгрии сработала. Но и у России игра пошла живее. Именно на том отрезке следовало забивать еще и еще, на этот отрезок пришлось и оживление Ионова, который угодил в перекладину, возникли моменты у Дзюбы и других, пусть и несколько суматошные и сумбурные. Именно эта суета показывала, что слаженности в действиях все еще не хватает, а острота создается за счет усталости венгров, которые проводили третий матч на выезде подряд и во втором тайме вообще почти не добирались до ворот Шунина. Хотя главное для себя сделали – не пропустили. А общее впечатление от игры: все устали. Вот все.

Таким образом, сборная России уже в третьем домашнем матче подряд не может победить, забила на этом отрезке два мяча. Второй раз подряд играет вничью. При этом россияне сохраняют с 8 очками первое место в группе, тогда как венгры с 7 очками расположились на второй позиции. Стоит отметить, что впервые с ноября 2018 года Россия не забила. Тогда она уступила в Лиге Наций Швеции со счетом 0:2. И серия матчей с голами составляла 14 встреч до сего момента.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (1) – 6 (0)

Красноречивая статистика, говорящая о том, как команды использовали свои подходы к штрафным. Их было не так и мало, но вот доведение подходов до состояния даже намеков на голевые моменты страдало что у одних, что у других. При этом очень различались показатели по таймам. Например, у России в первом тайме всего один удар был, а у Венгрии – четыре. Несложно посчитать, как все изменилось после перерыва. Правда, не в главном – в результативности попыток. А самым бьющим стал Дзюба. На его счету четыре попытки и единственная в створ. Также у России было попадание в перекладину за авторством Ионова, который всего пробил два раза.

Владение мячом (точность передач): 56% (78%) – 44% (69%)

Очень невысокий показатель точности передач. Причем у обеих команд. Значение ниже 80 процентов, особенно при большем владении мячом, показывает зачастую, что на финальной стадии комбинаций именно точного розыгрыша и не хватает. При этом по ходу встречи Россия улучшала эти цифры, как и в случае с ударами. Ведь до второго тайма на каких-то отрезках даже простой контроль мяча был на стороне венгров. В итоге же россияне сделали на сотню передач больше, чем венгры, и на сотню передач больше точных пасов.

Обводки (фолы): 6 (16) – 7 (17)

В этом матче бросалось в глаза отсутствие успешных обводок. Всего два футболиста выделялись на этом фоне. У венгров это было Него, который совершил три обводки, но в основном в глубине поля, так что реальной остроты они не принесли – зато на нем россияне фолили, например. У России лучшим оказался Смольников с двумя обводками. При этом Игорь как раз их проводил в атаке и создавал острые моменты в первом тайме благодаря этим действиям. А вот дальше срабатывало правило из предыдущего подраздела, где про отсутствие точных завершающих передач.

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Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:28
Мое мнение нужно менять тренера!!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 20:08
На ЧМ нашим тупо повезло. Следующие 9 матчей испанцы у нас бы точно выиграли!!!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:55
надо просто еще раз посмотреть всей правде в глаза: нет у нас ни игроков, ни тренера. Назвать Черчесова нормальным тренером для сборной России как-то язык не поворачивается. Что касается игроков, то каждого из них можно безболезненно заменить на любого другого и ничего нового вы не увидите. .
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 14:56
Комментаторы так упорно просили Соболева... что его выпустили.... только без Оздоева все остановилось!!!!
Анд-м
Анд-м
вчера в 14:25
Если наша сборная выйдет из этой группы то это будет большой успех. Все таки я считаю мы играем в самой сильной группе лиги В
ck. m
ck. m
вчера в 13:46
Украина випускает молодеж,что мы не можем или не дають пенсионеры первой команды.
yasukuni
yasukuni ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
На домашнем ЧМ только Южная Африка и пролетела. Южную Корею и то до полуфинала дотащили. "Играли" онЕ.... Ага.

Называйте вещи своими именами. Это хоккеисты могут сыграть, а могу и провалиться. А ногомячеры или просто провалятся, или провалятся в ту самую. Или в эту самую.
Мessi 10
Мessi 10 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 13:29
Согласен, таких зарплат никто в сборной не заслуживает с такой игрой. Но ведь на ЧМ-2018 бегали и пусть играли корявенько, но были видны страсть и желание побеждать. Впервые с 2008 года за сборную не было стыдно. А сейчас опять бей-беги, закинь мяч в штрафную на шару...
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 13:16
а сколько понтов было перед матчем - ну прям венгров уже закопали
но это как обычно всего лишь понты
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ JirkoFF (раскрыть)
вчера в 12:44
Я в таком же недоумении, как и ты. Хочу видеть молодую и перспективную сборную, а не сборную пенсов без перспектив. Один хрен ничего не выигрывают и играют слабо. А так молодеж хоть на виду будет и может последуют за Головиеым и Миранчуком
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:54
Похоже успехи сборной закончились и теперь мы видим старую недобрую сборную России
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:47
Хорошо, что не смотрел)
kolpino08
kolpino08
вчера в 11:30
хороший результат для Венгрии и плохой для России.
lobsterdam
lobsterdam ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 10:56
зачем какая-то еще мотивация при такой зарплате? играли высокооплачиваемые футбольные импотенты, изображающие на поле неимоверные усилия, пот льется рекой, но... кривое не сделается прямым, поэтому и результата нет и не будет!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 10:35
Убогая игра, первые 15 минут второго тайма наши потужились и опять бросили играть.
Не понимаю как наши на ЧМ до 1/4 дошли, им наверно хвосты накрутили под угрозой расстрела, бегали как угорелые и игра была, и результат был, а сейчас мотивации 0.
Red blu
Red blu
вчера в 09:39
Сборную Венгрии надо было обыгрывать.
kolpino08
kolpino08
вчера в 09:37
Сборная не развивается.
Черчесов или должен менять подход к формированию состава и мотивации или должен уйти.
JirkoFF
JirkoFF ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
вчера в 09:17, ред.
Ага, они ещё "грудные" дети....
Алан Дзагоев начал играть в сборной когда ему было всего 18, когда начал играть (именно ИГРАТЬ, а не полировать лавку) и в первом же матче против Германии, в Дортмунде, чуть не забил, а на ЧЕ 2012 (когда Кержаков бил по воробьям 12 раз и ни раз не попал в створ ворот), он забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров того ЕВРО. Наверное нынешней "тренер" сборной России умнее Гуса Хидинга, потому поступает по своему, у него своя "тактика футбола" и свои "умные схемы" ведения борьбы, в которых понимает только он сам....
А чего ждать Кучаеву, Облякову, Дивееву, Евгеньеву, Скопинцеву, Лесовому, Шапи, Сафонову и остальным отличным молодым игрокам? Когда их вызовут в сборную, в возрасте Христа, или Жиркова?!??
LOpp
LOpp
вчера в 06:42
Это все лишь Венгрия...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 06:08
Уже давно
STVA 1
STVA 1 ответ JirkoFF (раскрыть)
вчера в 06:08
Я это твержу с ЧМ... Но наше мнение усатому по барабану. Прошу прощения случайно на игнор нажал с телефона.
yasukuni
yasukuni
вчера в 05:19
До Сборнаяй и Лысого-Усатого никак не доходит, что домашний ЧМ давным-давно закончился, и больше никто и никуда их вытаскивать не собирается. Да и вообще, куда с такой "игрой" переться?!
112910415
112910415
вчера в 05:10
как-то всё логично
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ JirkoFF (раскрыть)
вчера в 01:36
Станислав оправдывается травмами ведущих игроков и короной, но на молодежку не может посмотреть. А ведь половина состава молодежки - основные игроки своих клубов. Скопинцев бегает бодро по левому флангу. Евгеньев и Дивеев - основные в Динамо и ЦСКА. Есть Лесовой, Обляков, Кучаев.. свежие игроки, основные в своих клубах. Но видимо для тренера с советским менталитетом они "слишком молодые"
JirkoFF
JirkoFF
вчера в 00:56
То ли ещё будет. Это только начало. И пока Россия не избавится от усиков, будет только хуже. Я очень уважаю Юру Жиркова, одни только его классные, точные кросы в чужой штрафной чего стоят.....но, к сожалению, его скорость уже не та. Для РПЛ, он супер и может играть ещё 2-2 года, но за сборную, уже увы. Про Дзюбу, Ионова, Кудряшова и говорить не хочу. Нужна молодая КРОВЬ, МОЛОДЁЖЬ, ПОЛОВИНА СОСТАВА этих парней из U21, которые завоевали выход на ЕВРО-2021, уже сегодня нужно взять в основную сборную! Когда же этот "начальник" поймет, что это не его игра и его команда, а это команда ВСЕЙЙ СТРАНЫ и нужно считаться с народом. В общем позор! А будет ещё хуже если ничего не предпринимать....
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 00:53
Ионова от сборной надо вообще подальше держать!!!!!!!!!!!!!!!!Он уровень Тамбова !!!!!!!!!!!Курица без головы!!!!!!!!!!!!!
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 00:42
Что Оздоев будет в ЛЧ делать ? Это же кошмар...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:38
ВСЁ К ЭТОМУ И ШЛО...
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