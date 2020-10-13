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Футболисты «Локомотива» устроили для Зе Луиша «коридор»

13 октября 2020, 16:37

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что футболисты московской команды поприветствовали новичка Зе Луиша.

Для 29-летнего форварда устроили живой коридор.

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Все комментарии
протон1
протон1
13 октября в 22:15
я помню как Жирков пел в челси. это надо увидеть в ютубе есть. вот у него голос то аахахахха. там все смеялись. когда его принимали в челси
протон1
протон1
13 октября в 22:14
он вроде играл в россии нет?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сухины дети (раскрыть)
13 октября в 21:21
А лучше через вагон - ресторан.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 октября в 19:40
А шпицрутены?)))
nubom
nubom
13 октября в 19:15
Как я понимаю, в масках - это представители Росздравнадзора?...
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 18:32
Традицию нарушать нельзя.
Сухины дети
Сухины дети
13 октября в 18:26
Надо было через вагон пропустить.
kolpino08
kolpino08
13 октября в 18:22
странная традиция.
смахивает на армию)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
13 октября в 18:21
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко
    13 октября в 18:00
      Байкал-38
      Байкал-38
      13 октября в 17:59
      Выбили свинью из человека!
      Big krendel
      Big krendel
      13 октября в 17:26
      В Спартаке его встречали в сауне Глушакова. ))))
      Палыч82
      Палыч82 ответ Qatar Airways (раскрыть)
      13 октября в 17:24
      Это как герой Ван-Дамма в фильме "Кикбоксер" по пальме голенью лупил, так и здесь мышцы укрепляют об дерево
      ermak6848
      ermak6848
      13 октября в 17:24
      У себя народине внедрит русское
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      13 октября в 17:10
      Мне всегда был непонятен смысл этого действия? Что эти тычки и пинки символизируют? Умственную отсталость? Отсутствие воспитания? Внутреннюю агрессию?
      Прервать поездку, выйти сфотографироваться с мальчиком-инвалидом, как Брейтуэйт - это можно и нужно публиковать и освещать, чтобы втягивать как можно больше людей в такие поступки.
      А для чего рассчитано видео, на котором большая группа олигофренов в качестве приветствия отпускает пинки - мне лично непонятно.
      mihaluch
      mihaluch
      13 октября в 17:00
      Надеются что придётся ко двору.
      VAN ARM
      VAN ARM
      13 октября в 16:59
      почти через строй прогнали)))))))))))))))
      Верг
      Верг
      13 октября в 16:43
      beefs
      beefs
      13 октября в 16:39
      традиция есть традиция...
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