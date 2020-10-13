Футболисты «Локомотива» устроили для Зе Луиша «коридор»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что футболисты московской команды поприветствовали новичка Зе Луиша.
Для 29-летнего форварда устроили живой коридор.
«Нормально!» 👌🏻— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 13, 2020
Приветственный коридор для Зе Луиша 😄#WelcomeZeLuis pic.twitter.com/Snqb5tzF9k
смахивает на армию)
смахивает на армию)
Прервать поездку, выйти сфотографироваться с мальчиком-инвалидом, как Брейтуэйт - это можно и нужно публиковать и освещать, чтобы втягивать как можно больше людей в такие поступки.
А для чего рассчитано видео, на котором большая группа олигофренов в качестве приветствия отпускает пинки - мне лично непонятно.
Прервать поездку, выйти сфотографироваться с мальчиком-инвалидом, как Брейтуэйт - это можно и нужно публиковать и освещать, чтобы втягивать как можно больше людей в такие поступки.
А для чего рассчитано видео, на котором большая группа олигофренов в качестве приветствия отпускает пинки - мне лично непонятно.