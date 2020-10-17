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Мурзагулов: «Мы ничего не дали создать впереди участнику Лиги чемпионов»

17 октября 2020, 19:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Игра с нашей стороны была вполне качественная. Мне понравились заряженность и эмоции, понравились все игроки, кроме одного в одном моменте, и вы знаете, о ком я говорю [момент, связанный с ошибкой вратаря «Уфы» Александра Беленова, приведший к голу]. Мы ничего не дали создать впереди участнику Лиги чемпионов, сами атаковали, подходы были. Новые игроки, которые пришли и сегодня уже играли под руководством Рахимова, мне в основном понравились.

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Все комментарии
galem72
galem72
18 октября в 09:59
Довольно-таки глупо выделять клубы рпл из-за их участия в ЛЧ.
grroznyi85
grroznyi85
17 октября в 21:13
Балабол где обещанные тобой игроки из АПЛ?
sv_1969
sv_1969
17 октября в 20:08
Лишь бы этот участник "рекорды" не побил)))
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 19:50
Нелегко будет участнику Лиги чемпионов в этой Лиге, с такой игрой, как в игре с Уфой!
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 19:48
Однако проиграли.
David Young
David Young
17 октября в 19:44
Могли бы играть лучше, но да, уровни этих клубов разные.
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