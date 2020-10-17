Мурзагулов: «Мы ничего не дали создать впереди участнику Лиги чемпионов»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Игра с нашей стороны была вполне качественная. Мне понравились заряженность и эмоции, понравились все игроки, кроме одного в одном моменте, и вы знаете, о ком я говорю [момент, связанный с ошибкой вратаря «Уфы» Александра Беленова, приведший к голу]. Мы ничего не дали создать впереди участнику Лиги чемпионов, сами атаковали, подходы были. Новые игроки, которые пришли и сегодня уже играли под руководством Рахимова, мне в основном понравились.