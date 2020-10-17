Медведев: «Не надо забывать, какое место „Сочи“ занимает в РПЛ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Таким командам, как «Зенит», всегда непросто играть после паузы на встречи сборных, куда уезжает много игроков клуба. Некоторые из них приехали только вчера или позавчера, и этим были обусловлены стартовый состав и тактика замен. Первый тайм получился хорошим, успешным, забили два красивых гола. Но второй тайм показал, что эти негативные факторы начинают проявляться: это и ошибки, и потери контроля за пространством.

Не надо забывать, какое место и «Сочи» в чемпионате России занимает. Игроки этой команды умеют обращаться с мячом, создавать острые моменты, поэтому когда счет стал 2:1, было тревожно. Но красивый гол Дугласа Сантоса эти опасения развеял, а Сутормин, сделавший голевой пас, подтвердил репутацию игрока, удачно выходящего на замену.