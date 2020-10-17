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Медведев: «Не надо забывать, какое место „Сочи“ занимает в РПЛ»

17 октября 2020, 18:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Таким командам, как «Зенит», всегда непросто играть после паузы на встречи сборных, куда уезжает много игроков клуба. Некоторые из них приехали только вчера или позавчера, и этим были обусловлены стартовый состав и тактика замен. Первый тайм получился хорошим, успешным, забили два красивых гола. Но второй тайм показал, что эти негативные факторы начинают проявляться: это и ошибки, и потери контроля за пространством.

Не надо забывать, какое место и «Сочи» в чемпионате России занимает. Игроки этой команды умеют обращаться с мячом, создавать острые моменты, поэтому когда счет стал 2:1, было тревожно. Но красивый гол Дугласа Сантоса эти опасения развеял, а Сутормин, сделавший голевой пас, подтвердил репутацию игрока, удачно выходящего на замену.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ mihaluch (раскрыть)
18 октября в 08:21
Как прикажут , так и играют.
ekliziast
ekliziast
18 октября в 08:19
Не надо забывать , что Сочи фармклуб бомжей и обязаны отдавать очки . Спектакль получился так себе, надо было чтобы Сочи вышли вперёд , потом их догнать и на последних минутах оформить разницу в 2-3 мяча. Ну как с Динамо мн.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
17 октября в 19:50
Какая мерзость. Просто чел знает что все знает что все знают что все договорено, с покерфейсом вещает. Типичный депутат
sv_1969
sv_1969
17 октября в 19:05
Зачем у него что-то спрашивать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 октября в 18:39
Видно было,как младшие братья,помогают старшим!😉 люди же не слепые,они всё видят и понимают!
oFANATo
oFANATo
17 октября в 18:38
Всё по плану, игра как и положено сдана, главные бомжи получили свои халявные три очка, без напряга и травм.Милые играют , только тешатся.
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 18:37
это верх цинизма)))
andre_can
andre_can ответ cska vperiod (раскрыть)
17 октября в 18:30
овёс забыл съесть, конь ... вообще то там хамство...
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 18:29
Пытается прикрыть, что зенит и сочи не одно и тоже.
mihaluch
mihaluch
17 октября в 18:27
Сочи играют как умеют.
протон1
протон1
17 октября в 18:24
уважение сочи. все таки. реально клуб показывает игру.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
17 октября в 18:18, ред.
игра равная , но победил Зенит!
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